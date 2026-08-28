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Espectáculos

Adidas lanza su primera colección junto a JENNIE con gran expectativa global

adidas Originals lanza la colección "adidas Originals by JENNIE" el 1 de septiembre, fusionando danza y moda con calzado inspirado en el ballet. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera de la artista de K-Pop, quien se convierte en codiseñadora.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h 1 min de lectura
Adidas lanza su primera colección junto a JENNIE con gran expectativa global
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La marca adidas Originals ha anunciado su colaboración con la artista JENNIE, integrante de BLACKPINK, cuyo lanzamiento está programado para el 1 de septiembre. Esta colección se centra en la danza y combina elementos de la ropa deportiva con el ballet, destacando la influencia del arte en la moda.

La celebración de este proyecto tuvo lugar en West Hollywood, justo horas antes del estreno del nuevo EP de JENNIE titulado "Fallen Angel". La artista, quien ha sido embajadora de adidas durante varios años, asume un rol más protagónico como codiseñadora, marcando un nuevo capítulo en su carrera. La colección se basa en el concepto de "gracia funcional", donde el ballet inspira tanto el calzado como la vestimenta.

Las nuevas Superstar SQ Ballet reinterpretan el diseño clásico de adidas, incorporando detalles del calzado de baile. Este modelo presenta una parte superior de piel de alta calidad y un diseño innovador con puntera cuadrada y cordones extraíbles, permitiendo diversas formas de uso. La colaboración ha sido descrita como una fusión armoniosa de influencias, reflejando una visión moderna de la feminidad.

Etiquetas: internacional adidas jennie moda k-pop colaboración
TL;DR

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Redacción
Redacción Equipo Editorial

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