Jueves, 27 de Agosto 2026
Espectáculos

Éxito sin precedentes: La Moriamanía conquista Netflix y la TV abierta se adapta

La serie sobre Moria Casán se ha convertido en el fenómeno más visto de Netflix en Argentina, Uruguay y Paraguay, destacando la controversia de su pasado judicial. Un éxito arrasador que invita a conocer más.

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A dos semanas de su estreno, la biopic Moria se ha convertido en un fenómeno del streaming, acumulando gran interés tanto en Argentina como en otros países. La serie, disponible en Netflix desde el 14 de septiembre, ha logrado mantenerse en el centro de las recomendaciones y conversaciones sobre contenido audiovisual.

La producción, que explora la vida de Moria Casán, se estrenó justo antes de su cumpleaños número 80 y coincide con un feriado, lo que ha incentivado a muchos a disfrutar de sus ocho episodios. Las últimas cifras de Netflix indican que esta serie se posiciona como la más vista en Argentina, Uruguay y Paraguay. Este fenómeno se puede atribuir en parte a la historia de Moria, que incluye su tiempo en prisión en Paraguay por un presunto robo en 2015, un tema que se aborda en los episodios finales.

En los primeros tres episodios, su hija Sofía Gala Castiglione interpreta a Moria, mientras que Griselda Siciliani toma el relevo en los siguientes capítulos. La serie está dirigida por Javier Van de Couter y Moria actúa como productora general, aportando su voz al relato.

Etiquetas: argentina streaming netflix biopic moria casán televisión
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