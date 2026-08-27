Incendio en Pagancillo: habitantes de La Banda sufren cortes de electricidad y evacuaciones

Un incendio en Pagancillo, departamento General Felipe Varela, afectó el Barrio La Banda y causó cortes en el suministro eléctrico. Las autoridades instan a los vecinos a extremar precauciones.

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Un incendio significativo se desató en la localidad de Pagancillo, afectando el Barrio La Banda y generando problemas en el suministro eléctrico por la caída de cables de alta tensión. Personal de Defensa Civil, junto a la policía y autoridades municipales, trabajaron en la contención del fuego para prevenir su expansión.

Las autoridades han instado a los residentes a mantener la distancia del área dañada ante el riesgo de electrocución debido a las líneas eléctricas afectadas. Mientras tanto, los equipos de emergencia permanecen en el lugar, vigilando la situación y asegurando que no se produzcan nuevos focos de incendio.

Los vecinos han sido notificados sobre las medidas de seguridad a seguir, resaltando la importancia de la coordinación entre los organismos y la colaboración de la comunidad para enfrentar emergencias de este tipo y salvaguardar la seguridad de todos.