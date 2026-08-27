Jueves, 27 de Agosto 2026
Política

Acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y Grupo Dinosaurio para expandir Chachos en Córdoba

El Gobierno de La Rioja avanza en la inclusión de los bonos provinciales en la red del Grupo Dinosaurio, ampliando opciones de compra en Córdoba y Mendoza. Esta gestión busca dinamizar el comercio y beneficiar a los riojanos en otras provincias.

Redacción
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El Gobierno de La Rioja está trabajando para integrar al Grupo Dinosaurio a la red de comercios que aceptan los bonos provinciales, conocidos como Chachos. Este avance se produjo en una reunión que se llevó a cabo el 25 de octubre, donde participaron el secretario de la Casa de La Rioja en Córdoba, Pedro Sánchez, y el propietario del Grupo, Taty Bugliotti.

Durante el encuentro, se discutió la situación económica del país y la caída del consumo. Se presentaron ejemplares físicos de los Chachos para que los representantes del Grupo Dinosaurio pudieran conocer su funcionamiento y continuar con los trámites necesarios para su implementación. Este desarrollo busca ampliar las alternativas de compra para los residentes de La Rioja que se encuentran fuera de la provincia.

La red de aceptación de Chachos ya se ha extendido a distintos puntos de Córdoba, como Super Mami en varias localidades, así como otras tiendas vinculadas al Grupo. La incorporación de estos establecimientos representa un paso significativo para facilitar el uso de los bonos y dinamizar la actividad comercial en la región.

Etiquetas: la rioja grupo dinosaurio bonos provinciales comercio economía ministerio de hacienda
TL;DR

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