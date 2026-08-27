Incendio en Finca Olmedo: vecinos preocupados por la situación ambiental

Un incendio forestal consumió una hectárea en la Finca Olmedo, generando densa columna de humo. Bomberos y brigadistas trabajaron más de cinco horas para extinguirlo sin heridos ni daños estructurales.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un importante incendio forestal se desató en la Finca Olmedo cerca del kilómetro 410 de la Ruta Nacional N.º 38, generando una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad. El fuego, que consumió pastizales y materiales de trabajo, alertó a los vecinos de la localidad.

El incidente ocurrió minutos después de las 15.25 horas, afectando aproximadamente una hectárea. Las llamas destruyeron principalmente residuos y diversos elementos agrícolas, como mangueras y estacas, acumulados en el lugar.

Ante la situación, se implementó un operativo conjunto de los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, la Brigada de Incendios Forestales y trabajadores de la finca, logrando controlar y extinguir el fuego tras más de cinco horas de trabajo intenso. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños en estructuras.

Las autoridades han asegurado que la zona permanece bajo control y se está llevando a cabo un monitoreo preventivo por parte del personal de la finca.