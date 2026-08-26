Miércoles, 26 de Agosto 2026
La Rioja

Capacitaciones gratuitas para empleados públicos: inscripciones abiertas en La Rioja hasta el 6 de septiembre

La Secretaría General de la Gobernación de La Rioja abrió inscripciones para cursos gratuitos dirigidos a empleados públicos hasta el 6 de septiembre. Las capacitaciones abarcan desde herramientas informáticas hasta comunicación pública, buscando mejorar la calidad de servicios estatales.

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La Secretaría General de la Gobernación de La Rioja ha lanzado una nueva propuesta de formación gratuita dirigida a empleados públicos provinciales y municipales. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Capacitación para la Administración Pública, tiene como finalidad mejorar las capacidades laborales de los trabajadores del Estado y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Los cursos, que incluyen modalidades presenciales, virtuales e híbridas, abarcan una variedad de temas como herramientas informáticas y formulación de proyectos. Algunas de las opciones disponibles son "Trabajo colaborativo: roles y liderazgos en el ámbito estatal", "Excel niveles 1 y 2", y "La escritura como derecho: responsabilidad y precisión en la comunicación pública". Estos programas están diseñados para atender las diversas necesidades del sector público.

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 6 de septiembre. Para más información y el proceso de inscripción, se puede visitar el portal de Capacitación del Gobierno provincial o comunicarse al teléfono 3804861983 para consultas relacionadas con los cursos.

Etiquetas: la rioja capacitación gobierno provincial formación de empleados servicios públicos administración pública
TL;DR

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