Martes, 25 de Agosto 2026
La Rioja

Estudiantes del ISAC exigen respuestas por la falta de docentes de Música

Estudiantes del Profesorado de Música del Instituto Superior de Arte y Comunicación reclaman por la falta de docentes de instrumento, lo que interrumpe su formación y podría retrasar graduaciones. Buscan respuestas urgentes de las autoridades educativas.

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Estudiantes del Profesorado de Música del Instituto Superior de Arte y Comunicación “Alberto Mario Crulcich” han expresado su preocupación por la falta de docentes de instrumento, lo que interrumpe su formación y podría retrasar su graduación. Actualmente, no reciben clases de violín, violonchelo, clarinete y flauta, lo que afecta su avance académico.

Los alumnos han intentado diversas gestiones para resolver la situación, incluyendo la recolección de firmas y la presentación de notas, pero hasta el momento no han obtenido respuestas sobre la cobertura de las horas docentes. Además, circulan rumores sobre un posible cierre de algunas orientaciones instrumentales, lo que agrava la incertidumbre sobre su futuro académico.

Como medida de protesta, han colocado carteles para visibilizar su reclamo, solicitando respuestas claras de las autoridades educativas. “No queremos que nuestros instrumentos queden en silencio. Queremos respuestas y soluciones”, afirmaron los estudiantes, quienes esperan que se garantice la continuidad de las clases y el normal desarrollo de su carrera.

Etiquetas: la rioja instituto superior de arte y comunicación reclamo estudiantil falta de docentes música educación
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