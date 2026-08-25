Chelcos busca una victoria decisiva ante Catamarca Rugby para cerrar el torneo con éxito

Este sábado se definen las semifinales del "Torneo Eduardo Barletta" en La Rioja, con Chelcos y CRAR empatados en 23 puntos, luchando por el último lugar disponible. La expectativa entre los aficionados es alta.

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Este sábado se llevará a cabo la última fecha de la fase regular del “Torneo Eduardo Barletta” en la Zona Campeonato de la Unión Andina de Rugby. Los partidos se jugarán en distintos horarios, comenzando en La Rioja con el encuentro entre Chelcos y Catamarca Rugby Club a las 11.00 en M1.

Además, en Valle Viejo, Hurones se medirá ante CRAR a la 13.00 en M1, y también habrá otros partidos en distintas categorías durante la jornada. En total, Los Teros jugará como local contra Social, participando en todas las categorías desde las 11.00 hasta las 16.35.

Tras esta fecha se definirá el último lugar para las semifinales, con Chelcos y CRAR empatados en la cuarta posición con 23 puntos. En la cima de la tabla, Los Teros lidera con 49 puntos, seguido por Catamarca Rugby Club con 45 y Hurones con 35.

Este desenlace genera gran expectativa entre los aficionados, que están atentos al rendimiento de sus equipos en este cierre de fase regular.