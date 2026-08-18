Capacitación en RCP para entrenadores: La Liga Riojana impulsa la seguridad deportiva

La Liga Riojana de Fútbol organizará una capacitación en RCP para entrenadores de fútbol el miércoles 19 de agosto, en el Anfiteatro del Hospital de Clínicas. Esta formación, gratuita y abierta a todos, busca mejorar la seguridad en los deportes y la preparación ante emergencias.

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La Liga Riojana de Fútbol, a través de su Departamento de Divisiones Inferiores, llevará a cabo una importante capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para entrenadores de fútbol y personal de escuelas de fútbol de la ciudad de La Rioja. El evento se realizará el miércoles 19 de agosto a las 12.00 en el Anfiteatro del Hospital de Clínicas Virgen de Fátima de la Universidad Nacional de La Rioja.

Profesionales del hospital serán los encargados de enseñar técnicas de atención primaria y prevención durante las actividades deportivas. Esta capacitación es considerada esencial para todos los entrenadores y equipos técnicos, ya que les permitirá actuar de manera efectiva ante emergencias que puedan ocurrir en los campos de juego.

La participación es libre y gratuita, y se busca involucrar a entrenadores de todas las categorías, masculino y femenino, con el objetivo de mejorar la formación y seguridad en el deporte. Este tipo de iniciativas es fundamental para la profesionalización del deporte en la provincia, asegurando un entorno más seguro para los jóvenes deportistas.

La LRF destaca la importancia de que todos los involucrados en el deporte cuenten con conocimientos en RCP, lo que permite garantizar una respuesta rápida y adecuada ante situaciones críticas. Esta capacitación forma parte de un esfuerzo más amplio por promover la salud y la seguridad en todas las disciplinas deportivas.