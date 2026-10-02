La Virgen India inicia su peregrinación: un evento que une a la comunidad este mes

Este viernes, la Virgen India inicia su peregrinación hacia la Capital desde Sanagasta, un evento que une fe y tradición, con actividades programadas hasta la noche. La comunidad se prepara para un emotivo reencuentro familiar y religioso.

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Las familias se han movilizado para participar en una de las peregrinaciones más emblemáticas de la región, en la que la imagen de la Virgen India avanza hacia la Capital. Este viernes, a las 7:00 de la mañana, comenzó la caminata desde la capilla de Sanagasta, bajo el lema «Con María, caminemos unidos en la fe». La jornada se llenó de emoción y devoción popular desde su inicio.

Durante el primer día, los peregrinos realizaron diversas paradas significativas. A mediodía, se detuvieron en el antiguo balneario, ahora conocido como Parque Acuático, donde la familia Herrera ofreció un almuerzo. La ruta incluyó visitas a las familias Villafañe y Vergara, con el objetivo de llegar a la Capital alrededor de las 19:00 hs, atravesando el barrio 4 de Junio y el sector de Don Cristóbal Vega.

El día concluirá con una velada nocturna en la casa de la familia Lucero Herrera, tras visitar la réplica de la Virgen. Las festividades continuarán el sábado, comenzando con una Santa Misa a las 10:00 hs en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Posteriormente, la imagen visitará a varias familias de la ciudad durante la tarde, con una llegada estimada a la casa de la familia Paez entre las 20:30 y 21:00 hs.