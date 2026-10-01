Chepes recibirá mejoras significativas con 100 cuadras de asfalto y nuevas viviendas

El gobernador Ricardo Quintela anunció en Chepes la construcción de 100 cuadras de pavimentación y la entrega de 66 nuevas viviendas para familias locales. Además, se incorporarán 45 nuevos agentes policiales, generando 273 puestos de trabajo en La Rioja. Estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida y la seguridad en la comunidad.

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El gobernador Ricardo Quintela participó este miércoles de la celebración por el 272.º aniversario de Chepes y el 83.º aniversario de la Comisaría Primera. Durante el acto, anunció importantes obras de infraestructura, incluyendo 100 cuadras de pavimentación y la entrega de nuevas viviendas para la comunidad.

Quintela destacó que se entregarán 44 viviendas de tres dormitorios para familias de Chepes, y anticipó otras 22 viviendas que se esperan entregar en marzo. Estas iniciativas buscan abordar las necesidades habitacionales en el departamento Rosario Vera Peñaloza.

En materia de seguridad, el gobernador informó que se incorporarán 45 agentes policiales a la Unidad Regional VI este viernes, lo que representa una mejora en la protección de la comunidad. Además, mencionó que las nuevas incorporaciones a la Policía y al Servicio Penitenciario provincial suman 273 nuevos puestos de trabajo en la provincia. Quintela enfatizó que tener un empleo estable es crucial para el bienestar de las familias.