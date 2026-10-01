Capacitación en prevención de violencia fortalece equipos estatales en La Rioja

Claudia Cesaroni lideró un encuentro en La Rioja con fuerzas policiales y judiciales para reflexionar sobre la violencia estatal y la necesidad de controles internos. La actividad destacó la importancia de abordar la estigmatización y los límites de la actuación de seguridad.

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El pasado martes 29 de septiembre, se realizó un encuentro en el Salón Coty Agost Carreño del Paseo Cultural Castro Barros, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja. La actividad estuvo dirigida a personal policial, penitenciario, judicial y de áreas de salud mental y niñez, con el objetivo de fortalecer la formación de quienes desempeñan funciones públicas y fomentar la reflexión sobre la prevención de la violencia estatal e institucional.

Claudia Cesaroni, abogada y especialista en criminología, lideró la jornada, donde se abordaron temas como los límites de la actuación estatal y los mecanismos de prevención de abusos. Cesaroni destacó que la violencia estatal incluye no solo agresiones físicas, sino también maltrato y hostigamiento hacia personas en situación de vulnerabilidad, como aquellos que viven en la calle o en barrios populares.

Durante su exposición, cuestionó prácticas como el “olfato policial”, señalando que la documentación se solicita de manera arbitraria según la apariencia de los jóvenes. Además, subrayó la necesidad de implementar mecanismos de control interno y externo en las fuerzas de seguridad, así como la importancia de crear observatorios para visibilizar abusos y fortalecer los organismos de prevención de tortura.

Por último, Cesaroni criticó la propuesta de reducir la edad de punibilidad, considerándola una medida “inconstitucional, regresiva e innecesaria” que no aborda los problemas de fondo y que debería ser tratada desde ámbitos educativos y de protección de derechos.