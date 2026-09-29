Miércoles, 30 de Septiembre 2026
La Rioja

La Rioja suma 300 nuevos conductores de transporte privado al registro municipal

La Municipalidad de La Rioja ha registrado a 300 conductores de transporte privado, aunque se estima que hay más. Uber y Maxim son las únicas plataformas habilitadas. La regularización busca mejorar la convivencia con taxis y remises.

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La regularización del transporte privado de pasajeros en La Rioja avanza con 300 conductores ya registrados oficialmente en el municipio, según Agostina Stivala, subsecretaria general de Servicios Públicos y Movilidad. Sin embargo, se estima que hay más conductores trabajando de manera informal, lo que subraya la necesidad de que se inscriban debidamente.

Stivala también informó que actualmente solo Uber y Maxim (autos) cuentan con la habilitación para operar legalmente en la ciudad. Además, Maxim (motos) tiene permiso, mientras que Uber Moto no está autorizada y DiDi opera sin los permisos necesarios.

No se establecerá un límite en la cantidad de conductores de aplicaciones en la vía pública, buscando una convivencia armónica con el transporte público tradicional y los taxis. Los trabajadores de taxis han manifestado su conformidad con los operativos de fiscalización reforzados por la Dirección de Tránsito local.

Finalmente, la municipalidad instó a los usuarios a comunicar cualquier queja o reclamo sobre las aplicaciones de transporte a la Secretaría de Tránsito, con el objetivo de mejorar la experiencia de movilidad y asegurar un marco de legalidad y seguridad para todos los actores del transporte público.

Etiquetas: la rioja transporte privado aplicaciones digitales regularización servicios públicos movilidad
TL;DR

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