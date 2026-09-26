Servicio especial de transporte al Parque de la Ciudad: ¡No te lo pierdas este fin de semana!

Rioja Bus implementa un servicio especial de transporte este fin de semana hacia el Parque de la Ciudad, con viajes desde las 16:00 y un costo de $1.000. Se prevé un aumento en la participación comunitaria en los eventos culturales.

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Este fin de semana, el Parque de la Ciudad será el escenario de numerosos espectáculos y eventos, y para facilitar el acceso, Rioja Bus ha dispuesto un servicio especial de transporte. Este esquema tiene como objetivo asegurar que todos los asistentes puedan disfrutar de las actividades programadas sin inconvenientes.

Las unidades de transporte estarán operativas de 16:00 a 21:00 horas y realizarán recorridos hacia el parque, con regresos programados a partir de 21:00 horas desde la zona de El Mirador. El costo del pasaje será de $1.000, una opción accesible para quienes deseen participar en los eventos.

Además, el día sábado se habilitará un servicio especial de transbordo desde el Parque de las Juventudes, ampliando las opciones de acceso. Todas las unidades contarán con una cartelera identificatoria en el frente para facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

El Gobierno provincial espera que estas medidas promuevan la participación de la comunidad en los eventos culturales, respondiendo a la demanda de opciones de transporte seguras y eficientes en momentos de alta afluencia de público.