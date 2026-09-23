Famatina tiembla: sismo de 5.6 genera preocupación en la comunidad riojana

Un sismo de magnitud 5.6 ocurrió en Famatina a las 06:21:15, con epicentro a 81 km de La Rioja. Aunque se reportaron daños menores, no hay heridos graves. La comunidad está en alerta y se preparan charlas sobre prevención sísmica.

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Un sismo de magnitud 5.6 sacudió el departamento Famatina en las primeras horas de este miércoles, específicamente a las 06:21:15 hora local. El epicentro se localizó a 81 km al noroeste de La Rioja y a 29 km al noreste de Famatina, con una profundidad de 132 km.

El movimiento telúrico se sintió en varias localidades cercanas, incluyendo San Fernando del Valle de Catamarca, donde algunos vecinos reportaron haber percibido la sacudida. A pesar de la magnitud del evento, no se han registrado heridos graves, aunque se han reportado daños menores en infraestructuras.

Las autoridades provinciales y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) están recopilando información para evaluar el impacto y garantizar la seguridad de la población. Se prevé la realización de charlas informativas en escuelas y comunidades sobre cómo actuar ante un sismo, con el objetivo de aumentar la resiliencia de los ciudadanos ante futuros eventos sísmicos.