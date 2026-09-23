Miércoles, 23 de Septiembre 2026
La Rioja

Famatina tiembla: sismo de 5.6 genera preocupación en la comunidad riojana

Un sismo de magnitud 5.6 ocurrió en Famatina a las 06:21:15, con epicentro a 81 km de La Rioja. Aunque se reportaron daños menores, no hay heridos graves. La comunidad está en alerta y se preparan charlas sobre prevención sísmica.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Famatina tiembla: sismo de 5.6 genera preocupación en la comunidad riojana
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió el departamento Famatina en las primeras horas de este miércoles, específicamente a las 06:21:15 hora local. El epicentro se localizó a 81 km al noroeste de La Rioja y a 29 km al noreste de Famatina, con una profundidad de 132 km.

El movimiento telúrico se sintió en varias localidades cercanas, incluyendo San Fernando del Valle de Catamarca, donde algunos vecinos reportaron haber percibido la sacudida. A pesar de la magnitud del evento, no se han registrado heridos graves, aunque se han reportado daños menores en infraestructuras.

Las autoridades provinciales y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) están recopilando información para evaluar el impacto y garantizar la seguridad de la población. Se prevé la realización de charlas informativas en escuelas y comunidades sobre cómo actuar ante un sismo, con el objetivo de aumentar la resiliencia de los ciudadanos ante futuros eventos sísmicos.

Etiquetas: la rioja famatina sismo terremoto prevención inpres
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5969 articles →

Artículos relacionados

El Concejo Deliberante debatirá iniciativas fundamentales para la comunidad riojana este miércoles

Clientes de Uber, Maxim y Didi en La Rioja podrán regularizar sus servicios a partir de ahora

Estudiantes de la UNLaR destacan en prácticas en el Instituto de Servicios Ambientales

La Joaqui y Valentín Vargas prometen un septiembre inolvidable en el festival juvenil de La Rioja

Fin de semana de calor extremo: se prevén 37°C en La Rioja

Sismo de 3.3 grados genera preocupación en la población de Patquía

Rescate anticipado de Chachos: el impacto en comunidades de La Rioja

Prohibición de fuego en La Rioja se extiende hasta el 22 de septiembre por riesgo de incendios

Rezagados en Capital recibirán Chachos este lunes 21: ¿quiénes son los beneficiarios?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar