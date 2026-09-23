Clientes de Uber, Maxim y Didi en La Rioja podrán regularizar sus servicios a partir de ahora

El Municipio Capital de La Rioja busca regular los servicios de plataformas digitales como Uber y Didi, garantizando seguridad y orden para trabajadores y usuarios. Se invita a la regularización y se ofrecen canales para facilitar el proceso.

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El Municipio Capital de La Rioja ha reafirmado su compromiso de diálogo con los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Maxim y Didi. La finalidad es regular la actividad, reconociendo que muchos dependen de este trabajo para sus ingresos. La intención es establecer un orden que facilite el desarrollo de estos servicios dentro de un marco normativo adecuado.

La dirección de Transporte municipal realiza controles para verificar la habilitación de vehículos y conductores, así como las condiciones de seguridad. Se ha implementado un sistema de registro y habilitación para las plataformas y sus prestadores. Los interesados pueden dirigirse al polideportivo Carlos Saúl Menem o acceder a la página web del municipio para conocer los requisitos necesarios.

El Municipio también ha invitado a las plataformas y a los trabajadores a avanzar en los procesos de regularización, ofreciendo canales de información y asistencia. Se busca que los usuarios tengan la seguridad de utilizar un servicio identificado y registrado, promoviendo la tranquilidad tanto de trabajadores como de vecinos que utilizan estos servicios.

Este esfuerzo responde a un contexto en el que el uso de plataformas digitales ha crecido significativamente, planteando la necesidad de encontrar un equilibrio entre trabajo, orden y seguridad en la comunidad.