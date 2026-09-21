Martes, 22 de Septiembre 2026
La Rioja

Gobierno de La Rioja cumple con pagos a beneficiarios en Capital y Chamical

Este lunes, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo un operativo de pago para personas rezagadas en la Capital, Chamical, Olta y Chañar. Se priorizarán quienes no cobraron en fechas anteriores, garantizando el acceso a los fondos.

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Este lunes 21 de septiembre, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo un operativo de pago destinado a las personas rezagadas en la ciudad Capital y otras localidades. La iniciativa busca brindar la oportunidad a quienes no pudieron cobrar en las fechas correspondientes y se extenderá a todos los DNI en Chamical, Olta y Chañar.

En la ciudad Capital, los pagos se realizarán a través de las bocas habilitadas por varios ministerios y hospitales. También se habilitarán oficinas de la Jefatura de Gabinete y otros programas específicos para veteranos, jubilados y titulares de pensiones. En Chamical, el pago se llevará a cabo en el Salón Municipal de 9 a 17 horas, y en Olta en el Centro Integrador Comunitario de 10 a 12.30 horas. En Chañar, se efectuará en la Delegación Municipal de 10.30 a 11.30 horas.

Se recomienda a los ciudadanos asistir con su DNI y respetar los horarios establecidos para facilitar el desarrollo del operativo. Esta jornada refleja el compromiso del Gobierno provincial para asegurar el acceso a fondos a quienes más lo necesitan en un contexto económico complicado.

Etiquetas: la rioja chamical pago de rezagados gobierno provincial economía asistencia social
TL;DR

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