Internos de la Alcaldía de La Rioja exigen justicia con huelga de hambre

Internos de la Alcaldía de La Rioja iniciaron una huelga de hambre pasiva reclamando mejoras en sus condiciones de vida y respuestas judiciales. La situación es crítica, con denuncias de hambre y falta de atención médica.

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A través de una carta firmada por los internos de los pabellones A, B, C y D, se informó que los detenidos en la Alcaldía de la Provincia de La Rioja han comenzado una huelga de hambre pasiva. Este movimiento busca respuestas judiciales y mejoras urgentes en sus condiciones de vida.

En el documento, dirigido a los jueces provinciales, los reclusos expresaron que llevan un largo tiempo esperando resoluciones sin obtener respuestas. Su principal reclamo es la agilización de causas penales, ya que muchos internos tienen procesos leves o ya cumplieron sus condenas y siguen detenidos. Además, pidieron que se efectúen los traslados pendientes al servicio penitenciario.

Los internos describieron una situación crítica dentro del establecimiento, mencionando que padecen hambre y hay numerosos enfermos sin atención médica adecuada. También denunciaron el uso de represalias por parte de las autoridades, como el aislamiento en calabozos y la restricción de visitas familiares como respuesta a sus pedidos formales, lo que pone en cuestión la vigencia de los derechos humanos en el lugar.

Los detenidos afirmaron que la huelga de hambre continuará hasta que sus demandas sean atendidas y se agilicen sus expedientes, generando una creciente preocupación sobre las condiciones de vida y el trato de las personas privadas de libertad en la provincia.