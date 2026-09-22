Crecen los accidentes de tránsito en La Rioja: un llamado a la prevención urgente

El Observatorio Vial advirtió que el 6% de los siniestros en La Rioja están relacionados con el alcohol, mientras que las infracciones por exceso de velocidad son las más comunes.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Desde el Observatorio Vial advirtieron sobre el creciente fenómeno de la imprudencia al volante y la falta de respeto hacia la cartelería y la señalización en la provincia. Gabriela Romero, coordinadora del área, dialogó con MEDIOS RIOJA sobre las estadísticas de siniestralidad, los horarios más peligrosos y la apremiante necesidad de cumplir con las normas de tránsito.

Romero destacó que la problemática principal radica en el desconocimiento o la desobediencia deliberada de las normativas viales. En este sentido, fue categórica al señalar: "Preocupa el no respetar normas de tránsito: lumínicas, verticales, horizontales. Lisa y llanamente, que, si tenemos un semáforo, no podemos apostar un policía en ese lugar". Esta falta de respeto hacia los señales de tránsito genera un entorno propenso a los siniestros viales, una situación que requiere atención inmediata.

La coordinadora también recordó la función primaria de las advertencias lumínicas en las esquinas: "La luz amarilla dice atención, frene, y su función es que detenga la marcha segura, no que acelere". Esta advertencia es crucial para prevenir accidentes, especialmente en zonas con alta circulación de vehículos y peatones.

En cuanto al mapa horario de los incidentes, Romero detalló que la franja nocturna no es la más conflictiva: "Por la noche es cuando se da el menor número de siniestros. Estadísticamente, a la mañana y a la tarde, desde las 12 del mediodía se produce la mayor cantidad de siniestros viales". Esta información sugiere que las horas pico del tráfico son momentos críticos donde se deben intensificar los controles de seguridad vial.

Al analizar las causas de los accidentes, abordó el impacto del consumo de sustancias. "El 6 por ciento de la totalidad de los siniestros, en 2025. En ese 6 por ciento están contabilizados daños materiales, caídas. Del 100 por ciento, el 6 por ciento conductores con alcohol en sangre no es un número relevante, pero ojalá tuviéramos cero casos. No se les puede atribuir los siniestros al alcohol", explicó. A pesar de que el alcohol no es el principal causante, Romero subrayó que las infracciones más comunes y desencadenantes están vinculadas al exceso de velocidad y a la transgresión general de las reglas: "En cuanto a infracciones, creo que viene el tema de velocidad, que tengo que hablar de no respetar normas de tránsito. En calles comunes la máxima es de 30 km por hora y en avenida de 50 km por hora. Un semáforo es lo mejor que se puede poner para controlar puntos conflictivos".

Consultada específicamente sobre el siniestro vial registrado en la Avenida Rivadavia, donde un conductor cruzó con luz roja, Romero pidió prudencia mientras se esperan los informes técnicos: "Es apresurado, tenemos que hacer investigaciones. El factor es que se transgredió. Las causas pueden ser múltiples". Este hecho resalta la importancia de seguir investigando las circunstancias que rodean a cada accidente, a fin de implementar medidas que prevengan futuras tragedias.

La situación actual en La Rioja requiere un enfoque renovado en la educación y el cumplimiento de las normas de tránsito, así como un llamado a la responsabilidad compartida entre conductores y autoridades. Solo a través de un compromiso conjunto se podrá reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad vial en la provincia.