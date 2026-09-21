Siniestro vial en La Rioja: grave estado de salud para una niña de tres años

Un choque en la mañana dejó a una niña de tres años y a un hombre de 75 años hospitalizados. La comunidad exige mejoras en la seguridad vial en la intersección de Rivadavia y Benjamín de la Vega.

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En la mañana de este lunes, un siniestro en la intersección de avenida Rivadavia y calle Benjamín de la Vega dejó a una menor de tres años hospitalizada y a un hombre de aproximadamente 75 años con lesiones graves. El choque involucró un automóvil Mitsubishi que era conducido por el septuagenario, quien fue trasladado al hospital regional debido a heridas en el rostro.

La niña, a su vez, fue llevada de urgencia al Hospital de la Madre y el Niño para recibir atención médica. En el lugar, el personal de emergencias y la policía trabajaron para regular el tránsito y realizar los peritajes necesarios para determinar las causas del accidente.

Los testigos expresaron su preocupación por la alta frecuencia de accidentes en esta intersección, que ha sido escenario de otros siniestros. La comunidad demanda mejoras en la seguridad vial, incluyendo la posible instalación de señales adicionales y una revisión de la normativa de tránsito.

Las autoridades locales están evaluando la situación y planean convocar a una reunión con representantes de la municipalidad y la policía para discutir medidas que puedan implementarse. Este incidente resalta la necesidad de un enfoque más estricto en el control del tránsito y en la educación vial para prevenir futuros accidentes.