Detenido tras arrojar a su pareja desde un primer piso en 88 Viviendas

Un hombre de 40 años arrojó a su pareja desde un primer piso en el barrio 88 Viviendas, provocándole una fractura de tobillo. Tras el ataque, él también se lanzó y sufrió fracturas. Ambos fueron asistidos en el lugar.

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Un hecho de **violencia de género** tuvo lugar en la madrugada de este viernes en el barrio **88 Viviendas**, cuando un hombre de **40 años** arrojó a su pareja de **25 años** desde el primer piso de un monoblock tras una discusión. La mujer sufrió una **fractura de tobillo** debido a la caída.

Tras el ataque, el agresor también se lanzó desde el balcón, resultando con fracturas de tibia y peroné. El **Comisario Omar Alfaro** informó que el llamado al **911** se registró a las **5:30** de la mañana, y personal policial y médico acudió rápidamente al lugar para asistir a los heridos.

El hombre fue trasladado a un centro de salud en la capital, donde permanece internado bajo custodia policial. La causa se caratuló provisionalmente como **lesiones graves** en flagrancia. La mujer, por su parte, recibió atención en el lugar, pero optó por no ser trasladada al hospital, firmando un acta de alta voluntaria.

Se insta a cualquier persona que sufra violencia de género o conozca a alguien en esta situación a comunicarse gratuitamente con la **Línea 144** o al **911** en caso de emergencia inmediata.