Niño de 3 años herido en accidente: la seguridad vial en debate en La Rioja

Un niño de 3 años resultó lesionado en un accidente vial ocurrido el lunes por la tarde en la intersección de avenida Homero Coronel Montes y avenida Rosa Bazán de Cámara. La colisión involucró una motocicleta Zanella ZB 110cc y un Volkswagen T-Cross, lo que provocó que el menor sufriera un traumatismo facial y lesiones en una de sus piernas.
El siniestro se registró pasadas las 18:05, y las causas del mismo están bajo investigación. Tras el accidente, Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja asistieron al niño, realizando tareas de contención e inmovilización hasta la llegada del servicio de emergencias. Los profesionales del DEM 107 decidieron trasladar al menor al Hospital de la Madre y el Niño para una atención médica más especializada.
La comunidad se encuentra preocupada por el incidente y espera más información sobre el estado del niño y las circunstancias que llevaron al accidente. Este hecho resalta la importancia de promover campañas de educación vial y mejorar la vigilancia en las calles para evitar futuros accidentes.