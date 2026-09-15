Niño de 3 años herido en accidente: la seguridad vial en debate en La Rioja

Un niño de 3 años resultó herido tras un choque entre una moto y un automóvil en la intersección de avenida Homero Coronel Montes y avenida Rosa Bazán de Cámara. El menor, con traumatismo facial, fue trasladado al hospital. La comunidad espera saber más sobre las causas del siniestro.

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Un niño de 3 años resultó lesionado en un accidente vial ocurrido el lunes por la tarde en la intersección de avenida Homero Coronel Montes y avenida Rosa Bazán de Cámara. La colisión involucró una motocicleta Zanella ZB 110cc y un Volkswagen T-Cross, lo que provocó que el menor sufriera un traumatismo facial y lesiones en una de sus piernas.

El siniestro se registró pasadas las 18:05, y las causas del mismo están bajo investigación. Tras el accidente, Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja asistieron al niño, realizando tareas de contención e inmovilización hasta la llegada del servicio de emergencias. Los profesionales del DEM 107 decidieron trasladar al menor al Hospital de la Madre y el Niño para una atención médica más especializada.

La comunidad se encuentra preocupada por el incidente y espera más información sobre el estado del niño y las circunstancias que llevaron al accidente. Este hecho resalta la importancia de promover campañas de educación vial y mejorar la vigilancia en las calles para evitar futuros accidentes.