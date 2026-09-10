Viernes, 11 de Septiembre 2026
Policiales

Operativo en Aimogasta: secuestran siete envoltorios de cannabis a aspirantes a policías

Durante un operativo en Aimogasta, aspirantes a agentes de seguridad secuestraron siete envoltorios con una sustancia similar a la cannabis sativa. Este hallazgo destaca la importancia de la prevención en la lucha contra el narcotráfico.

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Durante un operativo de prevención en el Parque La Gota en Aimogasta, aspirantes a agentes de seguridad detectaron una actividad sospechosa que resultó en el secuestro de elementos de una posible sustancia ilícita. Este procedimiento se llevó a cabo mientras los futuros policías realizaban tareas en un puesto móvil de control, donde notaron maniobras irregulares.

Las autoridades policiales intervinieron rápidamente, llevando a cabo una requisa que culminó con el secuestro de siete envoltorios que contenían una sustancia vegetal verdosa, similar a la cannabis sativa. Este hallazgo se produce en un contexto de creciente preocupación por el tráfico y consumo de drogas en la región, resaltando la importancia de estos operativos de prevención en espacios públicos.

Los elementos recolectados fueron entregados a las autoridades judiciales para su análisis. La institución responsable del operativo destacó el compromiso y vocación de servicio de los aspirantes, lo que refleja un esfuerzo por mejorar la seguridad comunitaria. Además, la participación de estos jóvenes en la prevención busca fomentar un ambiente de confianza entre la ciudadanía y la fuerza de seguridad.

La continuidad de estas iniciativas dependerá del apoyo institucional y la colaboración de la población, elementos esenciales para enfrentar los desafíos de seguridad en la región de La Rioja.

Etiquetas: aimogasta la rioja prevención narcotráfico seguridad aspirantes a policías
TL;DR

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