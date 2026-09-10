El Parlamento del Norte Grande Argentino se reúne en La Rioja para discutir proyectos clave

Se llevó a cabo la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, donde se discutieron iniciativas para mejorar la infraestructura y energía en la región. La Rioja, junto a otras provincias, planteó necesidades clave para un desarrollo equitativo.

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La 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino se llevó a cabo este jueves en el Paseo Cultural «Pedro I. De Castro Barros», con la presencia del gobernador Ricardo Quintela, autoridades legislativas y representantes de varias provincias. Este encuentro busca discutir iniciativas estratégicas en áreas como producción, infraestructura y desarrollo federal, con el objetivo de reducir las asimetrías históricas de la región.

La vicegobernadora Teresita Madera inauguró la plenaria, enfatizando la necesidad de consolidar una agenda común que fortalezca la voz de las diez provincias que componen el bloque. Durante la jornada, los legisladores debatieron y votaron proyectos consensuados previamente, centrados en temas que impactan directamente a las comunidades del norte argentino.

Entre los principales temas discutidos se encuentran propuestas para mejorar la infraestructura vial y energética, esenciales para impulsar la productividad regional. Los parlamentarios coincidieron en avanzar en proyectos que fomenten la inversión en estos sectores, promoviendo así el desarrollo y bienestar de la región.

El gobernador Quintela subrayó la importancia de la unidad entre las provincias para enfrentar los desafíos actuales y llamó a fortalecer el diálogo y la cooperación. La sesión también fomentó la participación ciudadana, acordando establecer mecanismos que permitan una mayor interacción entre los legisladores y la comunidad.