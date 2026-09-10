Jueves, 10 de Septiembre 2026
Política

Obras viales en La Rioja: el Juzgado Federal impulsa pruebas clave en fideicomisos

El Juzgado Federal N° 11 avanza en la causa N° CFP 3960/2026, solicitando informes al Ministerio de Economía y a Vialidad sobre el uso de fondos y obras en La Rioja, lo que podría afectar la gestión pública.

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Obras viales en La Rioja: el Juzgado Federal impulsa pruebas clave en fideicomisos
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El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 ha dado avance a diversas medidas de prueba en el marco de la causa N° CFP 3960/2026, que involucra a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela. Esta resolución también incluye la acumulación de la causa N° 4025/2026 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, donde se amplía la denuncia presentada por el Dr. Nicolás Oszust.

El tribunal ha ordenado la remisión de información urgente a diferentes áreas del Estado nacional, enfocándose en el manejo de fondos y el estado de las obras. Se solicitó al Ministerio de Economía de la Nación la entrega de expedientes relacionados con instrucciones al Banco Nación desde el 1 de enero de 2024, así como detalles sobre colocaciones financieras y presupuestos de proyectos específicos.

Además, se requerirá a la Dirección Nacional de Vialidad información sobre obras en rutas nacionales que cruzan La Rioja desde el 10 de diciembre de 2023, incluyendo contratos y certificados de avance. La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación también deberán informar sobre auditorías relacionadas con el fideicomiso establecido por el Decreto N° 976/01.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial victoria tolosa paz ricardo quintela obras públicas justicia federal
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