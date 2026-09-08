Paro total de actividades en La Rioja: trabajadores se movilizan este martes 8

El 8 de septiembre, ATUR realizará un paro total en las universidades, exigiendo paritarias y un presupuesto acorde. La lucha se intensifica con clases públicas el 15 y un acto el 17 para visibilizar la crisis educativa.

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El 8 de septiembre, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional (ATUR) implementará un paro total de actividades en respuesta a la falta de paritarias y la necesidad de un presupuesto adecuado para las universidades. Sergio Páez, secretario adjunto de ATUR, indicó que no habrá asistencia a los lugares de trabajo, aunque los docentes que deseen dictar clases podrán hacerlo.

La medida busca visibilizar la pérdida salarial ante la inflación y el incumplimiento del gobierno nacional en materia de financiamiento. Se planean actividades futuras, comenzando con una jornada de clases públicas el 15 de septiembre, que pretende llevar el reclamo a la comunidad. Además, el 17 de septiembre se llevará a cabo un acto central para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Los gremios también están organizando una Marcha Federal con carácter nacional. La finalidad de estas acciones es no solo plantear sus demandas, sino también crear conciencia en la ciudadanía sobre la situación que enfrentan las universidades y asegurar un financiamiento adecuado para la continuidad de la educación superior en el país.