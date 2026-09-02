Omar Menem se aleja de PAMI La Rioja para retomar su carrera como abogado

El exfuncionario Menem deja la delegación local de la obra social tras cumplir su contrato. Su gestión se enfocó en optimizar servicios para jubilados. ¿Quién lo sucederá?

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El exfuncionario nacional Menem anunció su salida de la delegación local de la obra social tras el vencimiento de su contrato laboral. Expresó que cumplió una etapa y continuará con su estudio jurídico, donde ha trabajado durante casi 30 años por una Rioja mejor para todos.

Desde principios de 2024, Menem estuvo al frente de esta delegación provincial, enfocándose en el reordenamiento administrativo y la revisión de convenios con prestadores médicos. Su gestión también priorizó la optimización de los servicios para jubilados y pensionados en la región.

Con el fin de su vínculo con la administración nacional, decidió no renovar su contrato y retomar su actividad como abogado. Hasta el momento, no se ha dado información sobre quién ocupará su puesto en la delegación riojana.