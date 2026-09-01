Ricardo Quintela se convierte en querellante en la causa de los fondos del SisVial

La Justicia Federal investiga la asignación de $1,5 billones del SisVial, de los cuales solo $394.406 millones se destinaron a obras. Quintela alerta sobre el impacto en rutas esenciales de La Rioja.

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La investigación sobre el uso de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) avanza, con la aceptación de la querella del gobernador Ricardo Quintela y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Esta causa, dirigida por el juez federal Ariel Lijo, examina el destino de los recursos destinados a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales.

Según la denuncia, de $1,5 billones asignados al SisVial, solo se habrían utilizado $394.406 millones para obras viales en los primeros dos años y medio de la gestión actual. Además, se indica que al 31 de mayo de 2026, cerca de $1,001 billones estarían invertidos en plazos fijos y letras del Tesoro Nacional.

Quintela expresó su preocupación por la paralización de obras en las rutas nacionales 73, 75 y 76, subrayando que los recursos obtenidos por el impuesto a los combustibles deben ser utilizados conforme a la ley. Criticó la falta de avances en obras esenciales y los efectos negativos que esto tiene en la seguridad vial y en el desarrollo económico de la provincia.

El juez ha solicitado información al Ministerio de Economía sobre la administración del fideicomiso y un desglose de las inversiones realizadas, específicamente en relación con las obras en las rutas que atraviesan La Rioja.