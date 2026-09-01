Ricardo Quintela se convierte en querellante en la causa de los fondos del SisVial

La investigación sobre el uso de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial) avanza, con la aceptación de la querella del gobernador Ricardo Quintela y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Esta causa, dirigida por el juez federal Ariel Lijo, examina el destino de los recursos destinados a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales.
Según la denuncia, de $1,5 billones asignados al SisVial, solo se habrían utilizado $394.406 millones para obras viales en los primeros dos años y medio de la gestión actual. Además, se indica que al 31 de mayo de 2026, cerca de $1,001 billones estarían invertidos en plazos fijos y letras del Tesoro Nacional.
Quintela expresó su preocupación por la paralización de obras en las rutas nacionales 73, 75 y 76, subrayando que los recursos obtenidos por el impuesto a los combustibles deben ser utilizados conforme a la ley. Criticó la falta de avances en obras esenciales y los efectos negativos que esto tiene en la seguridad vial y en el desarrollo económico de la provincia.
El juez ha solicitado información al Ministerio de Economía sobre la administración del fideicomiso y un desglose de las inversiones realizadas, específicamente en relación con las obras en las rutas que atraviesan La Rioja.