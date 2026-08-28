Paredes Urquiza critica la falta de unidad en la oposición y su estrategia política.

Alberto Paredes Urquiza criticó la falta de unidad en la oposición y advirtió que, sin unificación, el PJ seguirá dominando. Aseguró que la situación de La Rioja ha empeorado en salud y economía en los últimos años.

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El ex intendente Alberto Paredes Urquiza expresó su preocupación por la falta de diálogo en la oposición, afirmando que sin unidad será imposible vencer al PJ. En una entrevista en Riojavirtual Radio, destacó que, si no se logra una cohesión entre los sectores opositores, el panorama no cambiará y el PJ continuará gobernando desde la Casa de las Tejas.

Paredes Urquiza señaló que, históricamente, la unificación de la oposición en La Rioja ha sido complicada y advirtió que no hay una estrategia conjunta que permita enfrentar al oficialismo. Lamentó que algunos referentes opositores no estén dispuestos a dejar de lado sus intereses personales, lo cual dificulta la consolidación de un frente unido.

El dirigente también criticó la gestión del oficialismo en áreas como la salud y la economía, indicando que en los últimos ocho años no se han visto cambios significativos, lo que ha llevado a un retroceso en diversas estadísticas en La Rioja. Su pesimismo se basa en la falta de acción concreta hacia una unidad efectiva en la oposición.