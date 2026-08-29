Efemérides del 29 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 29 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 29 de agosto de 2026

1857 – en la República Argentina se inaugura la primera línea ferroviaria (el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires), y la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural.

– en la República Argentina se inaugura la primera línea ferroviaria (el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires), y la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural. 1942 – en el campo de concentración de Jasenovac (Croacia) ―en el marco del genocidio serbio―, el seminarista católico franciscano Petar Brzica (1917-2010) degüella a 1360 no católicos (serbios cristianos, serbios musulmanes y gitanos. Hasta la llegada del comunismo en 1945, morirán en ese campo fascista católico entre 0,3 y 0,4 millones de hombres, mujeres y niños.

– en el campo de concentración de Jasenovac (Croacia) ―en el marco del genocidio serbio―, el seminarista católico franciscano Petar Brzica (1917-2010) degüella a 1360 no católicos (serbios cristianos, serbios musulmanes y gitanos. Hasta la llegada del comunismo en 1945, morirán en ese campo fascista católico entre 0,3 y 0,4 millones de hombres, mujeres y niños. 1958 – Primera colaboración de la Fuerza Aérea Argentina con la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta a un pedido formulado por las Naciones Unidas, el presidente de la Nación Arturo Frondizi, acepta enviar 10 oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas (4 del Ejército, 3 de la Armada y 3 de la Fuerza Aérea) para integrar el grupo de observadores que la ONU mantiene en Líbano.

– Primera colaboración de la Fuerza Aérea Argentina con la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta a un pedido formulado por las Naciones Unidas, el presidente de la Nación Arturo Frondizi, acepta enviar 10 oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas (4 del Ejército, 3 de la Armada y 3 de la Fuerza Aérea) para integrar el grupo de observadores que la ONU mantiene en Líbano. 1963 – en Buenos Aires (Argentina), el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNR-T) asalta el Policlínico Bancario. Hay bajas policiales. Se conocen los nombres de Joe Baxter y José Luis Nell. Como consigna levantan una línea histórica: «San Martín-Rosas-Perón».

– en Buenos Aires (Argentina), el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNR-T) asalta el Policlínico Bancario. Hay bajas policiales. Se conocen los nombres de Joe Baxter y José Luis Nell. Como consigna levantan una línea histórica: «San Martín-Rosas-Perón». 1967 – en Santiago (Chile), Racing Club de Argentina vence 2–1 a Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional, y se consagra campeón de la Copa Libertadores 1967.

– en Santiago (Chile), Racing Club de Argentina vence 2–1 a Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional, y se consagra campeón de la Copa Libertadores 1967. 1981 – Muere Juana Couretot de Guella, activista y educadora argentina.

– Muere Juana Couretot de Guella, activista y educadora argentina. 1996 – Primer satélite diseñado, construido y probado por Argentina. Participa la Fuerza Aérea Argentina a través del Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico e ingenieros, becarios y estudiantes de universidades cordobesas y otras entidades científicas. A las 02:22 hora argentina, el micro satélite Víctor-1, en homenaje al ingeniero Víctor Aruani,es lanzado desde el Cosmódromo de Plesetsk a bordo del Cohete Mólniya.

– Primer satélite diseñado, construido y probado por Argentina. Participa la Fuerza Aérea Argentina a través del Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico e ingenieros, becarios y estudiantes de universidades cordobesas y otras entidades científicas. A las 02:22 hora argentina, el micro satélite Víctor-1, en homenaje al ingeniero Víctor Aruani,es lanzado desde el Cosmódromo de Plesetsk a bordo del Cohete Mólniya. 1997 – Saúl Salcedo, futbolista paraguayo.

– Saúl Salcedo, futbolista paraguayo. 1998 – Bizarrap, productor discográfico, DJ y compositor argentino.

– Bizarrap, productor discográfico, DJ y compositor argentino. 2001 – Fiorella Corimberto, balonmanista argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 29 de agosto de 1958, el famoso músico y actor estadounidense Elvis Presley comenzó a filmar la película "King Creole", que se considera una de sus mejores actuaciones cinematográficas. La película no solo consolidó su carrera en Hollywood, sino que también introdujo al público a una de las versiones más icónicas de su música.

En el mundo: 29 de agosto de 2026