Efemérides del 29 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 29 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 29 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 29 de agosto de 2026
- 1857 – en la República Argentina se inaugura la primera línea ferroviaria (el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires), y la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural.
- 1942 – en el campo de concentración de Jasenovac (Croacia) ―en el marco del genocidio serbio―, el seminarista católico franciscano Petar Brzica (1917-2010) degüella a 1360 no católicos (serbios cristianos, serbios musulmanes y gitanos. Hasta la llegada del comunismo en 1945, morirán en ese campo fascista católico entre 0,3 y 0,4 millones de hombres, mujeres y niños.
- 1958 – Primera colaboración de la Fuerza Aérea Argentina con la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta a un pedido formulado por las Naciones Unidas, el presidente de la Nación Arturo Frondizi, acepta enviar 10 oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas (4 del Ejército, 3 de la Armada y 3 de la Fuerza Aérea) para integrar el grupo de observadores que la ONU mantiene en Líbano.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina), el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNR-T) asalta el Policlínico Bancario. Hay bajas policiales. Se conocen los nombres de Joe Baxter y José Luis Nell. Como consigna levantan una línea histórica: «San Martín-Rosas-Perón».
- 1967 – en Santiago (Chile), Racing Club de Argentina vence 2–1 a Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional, y se consagra campeón de la Copa Libertadores 1967.
- 1981 – Muere Juana Couretot de Guella, activista y educadora argentina.
- 1996 – Primer satélite diseñado, construido y probado por Argentina. Participa la Fuerza Aérea Argentina a través del Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico e ingenieros, becarios y estudiantes de universidades cordobesas y otras entidades científicas. A las 02:22 hora argentina, el micro satélite Víctor-1, en homenaje al ingeniero Víctor Aruani,es lanzado desde el Cosmódromo de Plesetsk a bordo del Cohete Mólniya.
- 1997 – Saúl Salcedo, futbolista paraguayo.
- 1998 – Bizarrap, productor discográfico, DJ y compositor argentino.
- 2001 – Fiorella Corimberto, balonmanista argentina.
El 29 de agosto de 1958, el famoso músico y actor estadounidense Elvis Presley comenzó a filmar la película "King Creole", que se considera una de sus mejores actuaciones cinematográficas. La película no solo consolidó su carrera en Hollywood, sino que también introdujo al público a una de las versiones más icónicas de su música.
En el mundo: 29 de agosto de 2026
- 708 – en Japón se acuñan monedas por primera vez. (Fecha tradicional en el calendario japonés: 10 de agosto del 708).
- 1189 – en Bosnia, Ban Kulin escribe la Carta de Kulin, que se convertirá en un «certificado de nacimiento» de esa nación.
- 1261 – Urbano IV es elegido papa número 182 de la Iglesia católica.
- 1315 – El ejército de la República de Pisa, comandado por Uguccione della Faggiola, gana una victoria en la batalla de Montecatini contra las fuerzas conjuntas del Reino de Nápoles y la República de Florencia a pesar de ser superados en número.
- 1350 – frente a las costas inglesas, en el paso más angosto del Canal de la Mancha ―en el marco de la guerra de los Cien Años― la flota inglesa del Eduardo III con su hijo el Príncipe Negro derrota a una flota de 40 barcos castellanos en la batalla de Winchelsea.
- 1475 – firma del Tratado de Picquigny, considerado el punto final de la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra.
- 1484 – en el Vaticano, el cardenal Giovanni Battista Cibo es elegido el papa n.º 213 de la Iglesia católica, adoptando el nombre de Inocencio VIII.
- 1498 – El navegante y explorador portugués Vasco da Gama zarpa desde Calicut hacia Portugal.
- 1521 – los turcos otomanos capturan Nándorfehérvár (hoy Belgrado).
- 1526 – en la batalla de Mohács (Hungría), los otomanos (al mando de Suleimán el Magnífico) derrotan y matan a Luis II, último rey jagellón de Hungría y Bohemia.
- 1541 – los otomanos toman Buda, la capital del reino húngaro.
- 1622 – en Henao, a 65 km al sur de la villa de Bruselas ―en el marco de la guerra de los Treinta Años― el Imperio español derrota a las potencias protestantes del Sacro Imperio, en la batalla de Fleurus.
- 1655 – en el marco de la Guerra Sueco-Polaca, Varsovia cae sin resistencia ante una pequeña fuerza al mando del Carlos X Gustavo de Suecia.
- 1728 – Claus Paarss funda la ciudad de Nuuk, actual capital de Groenlandia.
- 1756 – Federico II el Grande ataca Sajonia; comienza la guerra de los Siete Años.
- 1778 – en la guerra de Independencia de los Estados Unidos, se libra la batalla de Rhode Island.
- 1786 – en Massachusetts, los campesinos endeudados del estado, liderados por el capitán Daniel Shays, se rebelan contra el gobierno debido a los impuestos y deudas (Rebelión de Shay)).
- 1791 – en la Gran Barrera de Coral, el barco HMS Pandora encalla, cuando buscaba al buque amotinado HMS Bounty. Se hundirá al siguiente día.
- 1825 – el reino de Portugal reconoce la independencia del Imperio brasileño, mediante el pago de una indemnización de un millón de libras esterlinas.
- 1831 – Michael Faraday descubre la inducción electromagnética.
- 1833 – en el Imperio británico se declara abolida la esclavitud.
- 1842 – en China, el Tratado de Nankín marca el final de la primera guerra del Opio.
- 1856 – en Nicaragua, llegan a la hacienda San Jacinto cerca de 100 efectivos del Ejército del Septentrión, al mando del coronel José Dolores Estrada Vado, que ganarán la Batalla de San Jacinto 2 semanas después.
- 1857 – en la República Argentina se inaugura la primera línea ferroviaria (el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires), y la locomotora La Porteña hace su viaje inaugural.
- 1861 – en Carolina del Norte ―en el marco de la guerra civil estadounidense―, un escuadrón de la armada captura fuertes en el cabo Hatteras en la batalla de Hatteras Inlet Batteries.
- 1862 – Giuseppe Garibaldi, el líder impulsor de la unificación italiana, es derrotado, herido y hecho prisionero en Aspromonte (Milán), finalizando dos años de movimiento revolucionario.
- 1862 – en el marco de la guerra civil estadounidense, se libra la segunda batalla de Bull Run.
- 1871 – en Japón, el emperador Meiji declara abolido el sistema han y establece las prefecturas como centros locales de administración.
- 1885 – Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta.
- 1895 – en Huddersfield (Inglaterra) se crea la Liga de Rugby del Norte.
- 1898 – en Estados Unidos se funda la empresa Goodyear.
- 1907 – en Canadá colapsa el puente de Quebec; mueren 75 obreros.
- 1910 – se firma el Tratado Japón-Corea de 1910, también conocido como el Tratado de anexión Japón-Corea, iniciando oficialmente el período de dominio japonés en Corea.
- 1911 – de los bosques del norte de California aparece Ishi, considerado el último nativo americano en hacer contacto con los estadounidenses de origen europeo.
- 1914 – en la Primera Guerra Mundial, comienza la Batalla de San Quintín.
- 1915 – buzos de la Armada estadounidense rescatan el F-4, el primer submarino estadounidense hundido en un accidente.
- 1918 – Bapaume es tomada por el ejército australiano y el ejército canadiense en la Ofensiva de los Cien Días.
- 1922 – la ciudad de Esmirna (Asia Menor) es incendiada por el ejército turco.
- 1928 – En Honduras se constituye el Club Deportivo Motagua.
- 1929 – el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo.
- 1930 – en las islas de San Kilda (Escocia) ―que estuvo habitada ininterrumpidamente desde tiempos prehistóricos― los últimos 36 habitantes restantes se autoevacuan hacia otras zonas del país.
- 1942 – en el campo de concentración de Jasenovac (Croacia) ―en el marco del genocidio serbio―, el seminarista católico franciscano Petar Brzica (1917-2010) degüella a 1360 no católicos (serbios cristianos, serbios musulmanes y gitanos. Hasta la llegada del comunismo en 1945, morirán en ese campo fascista católico entre 0,3 y 0,4 millones de hombres, mujeres y niños.
- 1943 – en Dinamarca, los invasores alemanes disuelven el gobierno.
- 1944 – en Eslovaquia, 60 000 soldados se alzan contra los nazis, dando comienzo a la Insurrección nacional eslovaca.
- 1946 – se adopta la Resolución 8 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- 1949 – en Semipalatinsk (Kazajistán) la Unión Soviética detona su primera bomba atómica (la octava en la Historia humana), con el nombre clave RDS-1 (Primer Relámpago). Los espías estadounidenses la habían denominado Joe-1.
- 1958 – en Colorado Springs (Colorado) se abre la Academia de la Fuerza Aérea.
- 1958 – Primera colaboración de la Fuerza Aérea Argentina con la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta a un pedido formulado por las Naciones Unidas, el presidente de la Nación Arturo Frondizi, acepta enviar 10 oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas (4 del Ejército, 3 de la Armada y 3 de la Fuerza Aérea) para integrar el grupo de observadores que la ONU mantiene en Líbano.
- 1959 – en Chile, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abre sus puertas al iniciar sus transmisiones, y su señal es el número 13.
- 1963 – en Suva (Fiyi) se inaugura la primera edición de los Juegos del Pacífico Sur.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina), el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNR-T) asalta el Policlínico Bancario. Hay bajas policiales. Se conocen los nombres de Joe Baxter y José Luis Nell. Como consigna levantan una línea histórica: «San Martín-Rosas-Perón».
- 1965 – retorna la cápsula espacial estadounidense "Geminis V", tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, tras batir el récord de una semana en el espacio.
- 1966 – en San Francisco (Estados Unidos), The Beatles realizan su última presentación en vivo, en el Candlestick Park ante unas 42.500 personas.
- 1967 – en Santiago (Chile), Racing Club de Argentina vence 2–1 a Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional, y se consagra campeón de la Copa Libertadores 1967.
- 1968 – en Inglaterra, la banda británica Pink Floyd lanza el álbum A Saucerful of Secrets.
- 1968 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 110 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 14:45 (hora local), Estados Unidos detona a 729 m bajo tierra su bomba atómica Sled, de 200 kilotones. Es la bomba n.º 574 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1970 – en Los Ángeles (California), la policía ataca a una manifestación de inmigrantes centroamericanos contra la guerra de Vietnam. Mueren tres civiles, incluido el periodista Rubén Salazar.
- 1973 – en El Cairo, el presidente egipcio Anwar el-Sadat se entrevista con el coronel Muamar el-Gadafi e impone el abandono del proyecto de unión de Libia y Egipto.
- 1975 – en Perú, Francisco Morales Bermúdez encabeza un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado conocido como el Tacnazo.
- 1981 – en Ciudad de México se inaugura la línea 4 (Martín Carrera-Candelaria) del metro. Posteriormente se inaugurará el tramo completo (Martín Carrera-Santa Anita).
- 1982 – en Darmstadt (Alemania) se sintetiza por primera vez el elemento químico artificial meitnerio, de número atómico 109.
- 1984 – en el estado de Oregón (Estados Unidos), discípulos del gurú Osho envenenan con la bacteria de la salmonella a dos comisionados del condado de Wasco que visitaron la comunidad jipi. En los siguientes dos meses, la secta esparcirá salmonella en las barras de ensalada de diez restaurantes locales. No se producirán muertes.
- 1987 – en la fábrica de artesanías El Cielo, de la asociación Odaeyang Co ―fundada por Soon-Ja Park (48), llamada La Madre― situada en la ciudad de Yongin (Corea del Sur) son encontradas 32 personas maniatadas y estranguladas (aunque habían bebido una dosis no letal de veneno). Entre los muertos se encontraban la propia Madre y sus tres hijos. Los 59 restantes trabajadores del grupo desaparecieron y no fueron hallados nunca. Park era buscada por la policía porque debía a sus acreedores unos 8.5 millones de dólares estadounidenses.
- 1989 – el cantautor británico Elton John, publica su vigésimo segundo álbum de estudio, Sleeping with the Past.
- 1991 – el Sóviet Supremo suspende toda actividad del Partido Comunista de la Unión Soviética.
- 1993 – Israel anuncia un preacuerdo con la OLP de autogobierno de la franja de Gaza y la ciudad de Jericó.
- 1995 – la OTAN lanza la Operación Fuerza Deliberada contra las fuerzas bosnio-serbias.
- 1996 – Primer satélite diseñado, construido y probado por Argentina. Participa la Fuerza Aérea Argentina a través del Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico e ingenieros, becarios y estudiantes de universidades cordobesas y otras entidades científicas. A las 02:22 hora argentina, el micro satélite Víctor-1, en homenaje al ingeniero Víctor Aruani,es lanzado desde el Cosmódromo de Plesetsk a bordo del Cohete Mólniya.
- 1997 – la macro-empresa de streaming Netflix nacía como un servicio de alquiler de DVD en Internet.
- 1997 – en Raíz, el GIA (Grupo Islámico Armado) asesina al menos 98 pobladores (masacre de Raíz).
- 2003 – el ayatolá Sayed Mohammed Baqir al-Hakim, líder musulmán chií en Irak, es asesinado junto a más de 85 personas, y 500 heridas, que salían de una mezquita en Nayaf, en un atentado con coche-bomba.
- 2004 – terminan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; el marroquí Hicham El Guerrouj, consigue un doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de 5000 m (previamente había logrado el título en los 1500 m). Desde que el finlandés Paavo Nurmi lo hizo en París 1924, ningún otro atleta había ganado los 1500 y los 5000 m en los mismos Juegos Olímpicos.
- 2005 – en Luisiana (Estados Unidos) toca tierra el huracán Katrina, de categoría 4, inundando Nueva Orleans en un 80 % y al final causando más de 1800 muertos en el país.
- 2009 – en Donetsk (Ucrania) se inaugura el Donbas Arena.
- 2012 – tiene lugar el incidente del Peñón de Vélez de la Gomera.