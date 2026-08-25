Efemérides del 25 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 25 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 25 de agosto de 2026

1594 – en el Virreinato del Río de la Plata se funda la ciudad de San Luis.

– en el Virreinato del Río de la Plata se funda la ciudad de San Luis. 1908 – en la provincia de San Juan (Argentina) se crea por ley el departamento Sarmiento.

– en la provincia de San Juan (Argentina) se crea por ley el departamento Sarmiento. 1963 – Raúl Jalil, político y economista peronista argentino, gobernador de la provincia de Catamarca desde 2019.

– Raúl Jalil, político y economista peronista argentino, gobernador de la provincia de Catamarca desde 2019. 1971 – en Nicaragua, el Congreso Nacional promulga el Decreto Legislativo N.º 1908, Ley sobre las Características y Uso de los Símbolos Patrios, que regula el uso de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales.

– en Nicaragua, el Congreso Nacional promulga el Decreto Legislativo N.º 1908, Ley sobre las Características y Uso de los Símbolos Patrios, que regula el uso de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales. 1971 – René Bertrand, director de teatro y actor argentino.

– René Bertrand, director de teatro y actor argentino. 1973 – Felipe Ibáñez, diseñador argentino.

– Felipe Ibáñez, diseñador argentino. 1983 – Juan Coronado, baloncestista dominicano.

– Juan Coronado, baloncestista dominicano. 1989 – Facundo Conte, voleibolista argentino.

– Facundo Conte, voleibolista argentino. 2000 – Matías Flores, futbolista argentino.

– Matías Flores, futbolista argentino. 2000 – Nicki Nicole, cantante argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 25 de agosto de 1958, se lanzó al espacio el primer satélite artificial de la Unión Soviética, llamado Sputnik 5, que llevó a bordo a dos perros, Belka y Strelka. Este satélite marcó un hito en la carrera espacial, ya que los perros regresaron sanos y salvos a la Tierra, demostrando que era posible realizar misiones tripuladas en el espacio.

En el mundo: 25 de agosto de 2026