Efemérides del 25 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 25 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 25 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 25 de agosto de 2026
- 1594 – en el Virreinato del Río de la Plata se funda la ciudad de San Luis.
- 1908 – en la provincia de San Juan (Argentina) se crea por ley el departamento Sarmiento.
- 1963 – Raúl Jalil, político y economista peronista argentino, gobernador de la provincia de Catamarca desde 2019.
- 1971 – en Nicaragua, el Congreso Nacional promulga el Decreto Legislativo N.º 1908, Ley sobre las Características y Uso de los Símbolos Patrios, que regula el uso de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales.
- 1971 – René Bertrand, director de teatro y actor argentino.
- 1973 – Felipe Ibáñez, diseñador argentino.
- 1983 – Juan Coronado, baloncestista dominicano.
- 1989 – Facundo Conte, voleibolista argentino.
- 2000 – Matías Flores, futbolista argentino.
- 2000 – Nicki Nicole, cantante argentina.
El 25 de agosto de 1958, se lanzó al espacio el primer satélite artificial de la Unión Soviética, llamado Sputnik 5, que llevó a bordo a dos perros, Belka y Strelka. Este satélite marcó un hito en la carrera espacial, ya que los perros regresaron sanos y salvos a la Tierra, demostrando que era posible realizar misiones tripuladas en el espacio.
En el mundo: 25 de agosto de 2026
- 79 – cerca de Pompeya (Italia), segundo día de la letal erupción del volcán Vesubio.
- 1258 – Miguel VIII Paleólogo realiza un golpe de Estado con el que inicia su subida al poder del Imperio de Nicea, futuro restaurador del Imperio Romano de Oriente (Bizantino).
- 1270 – fin de la Octava Cruzada con la muerte de Luis IX de Francia.
- 1580 – en la Batalla de Alcántara, las tropas de Felipe II derrotan a las del prior de Crato, en la lucha por la corona de Portugal.
- 1594 – en la Capitanía General de Chile, Región de Cuyo, actual República Argentina, por orden del Gobernador Martín García Óñez de Loyola se funda la ciudad de San Luis.
- 1609 – en la República de Venecia, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio ante el senado.
- 1635 – en el sureste de Nueva Inglaterra (Estados Unidos) un violento huracán arrasa varios pueblos y mata a 46 personas.
- 1758 – las tropas rusas se retiran después de la indecisa batalla contra los prusianos en Zorndorf, Polonia.
- 1825 – la Provincia Oriental declara su independencia del Brasil y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- 1830 – inicia la Revolución belga.
- 1883 – en Indonesia continúa la erupción violenta del volcán Krakatoa, que explotará el 27 de agosto y dejará un saldo de 36 417 víctimas mortales.
- 1898 – en Filipinas, durante el Sitio de Baler, muere el primer soldado a causa del beriberi.
- 1908 – en la provincia de San Juan (Argentina) se crea por ley el departamento Sarmiento.
- 1931 – en el este de China, el agua del Gran Canal de China arrastra durante la noche varios diques cerca del lago Gaoyou. Se ahogan unas 200 000 personas que estaban durmiendo. Entre julio y noviembre de 1931 perdieron la vida unos 4 millones de personas por las inundaciones y las enfermedades relacionadas, como cólera y tifus.
- 1933 – en la localidad china de Dieshi (Sichuan), un terremoto mata a 9000 personas.
- 1939 – en Alemania, bajo el mando de Friedrich Dollmann, se activa el 7.º Ejército de la Wehrmacht, parte del Grupo de Ejércitos C (formado un día después) bajo el mando de Wilhelm Ritter von Leeb. Este Grupo de Ejércitos se posicionará en la frontera francesa, para evitar un supuesto ataque por parte de Francia, mientras esté en curso la Invasión de Polonia (Fall Weiss).
- 1944 – en París, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se realiza la marcha de celebración por la liberación de los nazis alemanes.
- 1951 – creación de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), en Colombia.
- 1962 – la Unión Soviética lanza su sonda Sputnik 19 hacia Venus, fracasando por un fallo en el cohete que debía propulsarla fuera de la órbita terrestre.
- 1971 – en Nicaragua, el Congreso Nacional promulga el Decreto Legislativo N.º 1908, Ley sobre las Características y Uso de los Símbolos Patrios, que regula el uso de la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales.
- 1989 – la sonda estadounidense Voyager 2 pasa cerca de Neptuno.
- 1989 – Kentaro Miura junto a Young Animal publican el primer capítulo del histórico manga Berserk.
- 1991 – Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética.
- 2008 – en Honduras, el presidente Manuel Zelaya firma la adhesión al ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe), que será ratificada por el Congreso Nacional el 10 de octubre.
- 2010 – la empresa estadounidense Time Warner anuncia la compra del canal chileno de televisión Chilevisión, propiedad del presidente chileno Sebastián Piñera, en unos 140 millones de dólares estadounidenses.
- 2010 – En Pasto, Colombia, el volcán Galeras entra en erupción a las 4:00 (hora local).
- 2011 – en Monterrey, sicarios atentan en el Royale Casino, provocando 52 muertes.
- 2012 – en el estado Falcón (Venezuela), el Complejo Refinador de Amuay, una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo sufre una explosión y un posterior incendio que causa al menos 55 muertos y más de 100 heridos. Explosión en la refinería de Amuay.
- 2012 – la nave espacial estadounidense Voyager 1 se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas y abandona el sistema solar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar.