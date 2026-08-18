Efemérides del 18 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 18 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 18 de agosto de 2026

1810 – en el territorio de Tarija (Bolivia) se convoca a un cabildo abierto donde la población elegiría como diputado y representante para la Junta Grande, al joven abogado José Julián Pérez de Echalar.

– en el territorio de Tarija (Bolivia) se convoca a un cabildo abierto donde la población elegiría como diputado y representante para la Junta Grande, al joven abogado José Julián Pérez de Echalar. 1841 – en la villa de San Juan (oeste de Argentina) se libra la batalla de La Chacarilla. Nazario Benavídez recupera la villa, y captura al general Mariano Acha.

– en la villa de San Juan (oeste de Argentina) se libra la batalla de La Chacarilla. Nazario Benavídez recupera la villa, y captura al general Mariano Acha. 1848 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), el gobernador Juan Manuel de Rosas manda fusilar al sacerdote Ladislao Gutiérrez y Camila O’Gorman.

– en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), el gobernador Juan Manuel de Rosas manda fusilar al sacerdote Ladislao Gutiérrez y Camila O’Gorman. 1857 – https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_18_de_agosto

– https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_18_de_agosto 1952 – en Chile, desde este año se celebra el Día de la Solidaridad, en conmemoración del fallecimiento del sacerdote jesuita Alberto Hurtado (1901‑1952), quien dedicó su vida a los más desfavorecidos. Hurtado será canonizado en 2005 por el papa Benedicto XVI.

– en Chile, desde este año se celebra el Día de la Solidaridad, en conmemoración del fallecimiento del sacerdote jesuita Alberto Hurtado (1901‑1952), quien dedicó su vida a los más desfavorecidos. Hurtado será canonizado en 2005 por el papa Benedicto XVI. 1952 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto 1953 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto 1968 – Racing Club se coronó campeón del Trofeo Costa del Sol al derrotar 2-0 en la final al Anderletch. Es el único equipo argentino y el primero del continente americano en ganar este título.

– Racing Club se coronó campeón del Trofeo Costa del Sol al derrotar 2-0 en la final al Anderletch. Es el único equipo argentino y el primero del continente americano en ganar este título. 1971 – en La Paz (Bolivia), el corrupto militar Hugo Banzer Suárez perpetra un golpe de Estado. Establecerá relaciones con el narcotraficante Roberto Suárez, el Rey de la Cocaína. Tras este primer narcogobierno, el segundo será la sangrienta dictadura de Luis García Meza, entre 1980 y 1981. Su régimen estuvo estrechamente vinculado con redes de narcotráfico establecidos por la CIA a través de militares de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

– en La Paz (Bolivia), el corrupto militar Hugo Banzer Suárez perpetra un golpe de Estado. Establecerá relaciones con el narcotraficante Roberto Suárez, el Rey de la Cocaína. Tras este primer narcogobierno, el segundo será la sangrienta dictadura de Luis García Meza, entre 1980 y 1981. Su régimen estuvo estrechamente vinculado con redes de narcotráfico establecidos por la CIA a través de militares de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). 1980 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto

– https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto 1996 – en el estadio José Amalfitani (Buenos Aires), el club de fútbol Vélez Sársfield empata 0 a 0 ante Independiente y se consagra, por primera vez, bicampeón del fútbol argentino. Este fue su cuarto título a nivel local.

💡 ¿Sabías que...? El 18 de agosto de 1920, se ratificó la 19ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que otorgó el derecho al voto a las mujeres. Este hito histórico fue el resultado de décadas de lucha por la igualdad de género y marcó un cambio significativo en la política estadounidense. La enmienda entró en vigor el 26 de agosto de ese mismo año.

En el mundo: 18 de agosto de 2026