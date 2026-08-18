Efemérides del 18 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 18 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 18 de agosto de 2026
- 1810 – en el territorio de Tarija (Bolivia) se convoca a un cabildo abierto donde la población elegiría como diputado y representante para la Junta Grande, al joven abogado José Julián Pérez de Echalar.
- 1841 – en la villa de San Juan (oeste de Argentina) se libra la batalla de La Chacarilla. Nazario Benavídez recupera la villa, y captura al general Mariano Acha.
- 1848 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), el gobernador Juan Manuel de Rosas manda fusilar al sacerdote Ladislao Gutiérrez y Camila O’Gorman.
- 1857 – https://es.wikipedia.org/wiki/Fallecidos_el_18_de_agosto
- 1952 – en Chile, desde este año se celebra el Día de la Solidaridad, en conmemoración del fallecimiento del sacerdote jesuita Alberto Hurtado (1901‑1952), quien dedicó su vida a los más desfavorecidos. Hurtado será canonizado en 2005 por el papa Benedicto XVI.
- 1952 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto
- 1953 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto
- 1968 – Racing Club se coronó campeón del Trofeo Costa del Sol al derrotar 2-0 en la final al Anderletch. Es el único equipo argentino y el primero del continente americano en ganar este título.
- 1971 – en La Paz (Bolivia), el corrupto militar Hugo Banzer Suárez perpetra un golpe de Estado. Establecerá relaciones con el narcotraficante Roberto Suárez, el Rey de la Cocaína. Tras este primer narcogobierno, el segundo será la sangrienta dictadura de Luis García Meza, entre 1980 y 1981. Su régimen estuvo estrechamente vinculado con redes de narcotráfico establecidos por la CIA a través de militares de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).
- 1980 – https://es.wikipedia.org/wiki/Nacidos_el_18_de_agosto
- 1996 – en el estadio José Amalfitani (Buenos Aires), el club de fútbol Vélez Sársfield empata 0 a 0 ante Independiente y se consagra, por primera vez, bicampeón del fútbol argentino. Este fue su cuarto título a nivel local.
El 18 de agosto de 1920, se ratificó la 19ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que otorgó el derecho al voto a las mujeres. Este hito histórico fue el resultado de décadas de lucha por la igualdad de género y marcó un cambio significativo en la política estadounidense. La enmienda entró en vigor el 26 de agosto de ese mismo año.
En el mundo: 18 de agosto de 2026
- -293 – en la villa de Roma (península itálica) se construye el primer templo a Venus conocido; comienza la institución de los festivales Vinalia Rústica.
- 684 – batalla de Marj Rahit: los partisanos omeyas derrotan a los partidarios de Ibn al-Zubayr y consolidan el control omeya de al-Sham (Siria).
- 707 – la princesa Abe accede al trono imperial japonés con el nombre de «Emperatriz Genmei».
- 1201 – en Letonia se funda la aldea de Riga.
- 1304 – la batalla de Mons-en-Pévèle se libra entre el ejército francés y las milicias flamencas.
- 1480 – en la isla de Gran Canaria desembarca la expedición organizada por los Reyes Católicos para la conquista del archipiélago.
- 1487 – en España, los Reyes Católicos toman definitivamente la ciudad de Málaga tras ser rendida por el reino nazarí después de uno de los asedios más largos de la Reconquista.
- 1487 – el asedio de Málaga finaliza con la toma de la ciudad por las fuerzas castellanas y aragonesas.
- 1492 – en España se presenta a la reina Isabel I de Castilla la primera gramática de la lengua española (Gramática de la lengua castellana), del humanista Antonio de Nebrija (1444‑1522), que se trató del primer estudio sobre la lengua castellana y sobre una lengua romance.
- 1502 – en el sur del océano Atlántico, João da Nova (1460‑1509; navegante gallego al servicio de la corona de Portugal) descubre un islote al que da el nombre de Santa Elena (actualmente en poder del Reino Unido).
- 1531 – en el sur del océano pacifico, Pizarro descubre en las costas del actual Ecuador, una peninsula tierra de la cultura las vegas en ese entonces llamada Sumpa (punta), lugar que bautiza con el nombre de Santa Elena, y toma posesión en nombre de los reyes de España. Las conquistas y exploraciones del lugar terminaron a fines del siglo XVI.
- 1541 – en la prefectura de Kumamoto (Japón), un barco portugués naufraga en la costa de Higo.
- 1562 – en el estado de Zacatecas (México), Alonso López de Lois funda la aldea de Santa Elena, hoy día la ciudad de Río Grande.
- 1565 – en el marco del asedio de Malta, la explosión de una mina precede a un ataque de aproximadamente 2500 jenízaros contra las fortificaciones maltesas. El asalto es repelido con grandes pérdidas, y el propio «gran maestre Jean de la Valette (1494‑1568) resulta herido por una explosión.
- 1572 – en París, el rey hugonote Enrique IV de Francia se casa con Margarita de Valois, en un intento de reconciliar a los protestantes con los católicos.
- 1587 – en la colonia de Roanoke (en una isla en la costa del actual estado de Carolina del Norte) nace Virginia Dare, nieta del gobernador John White. Es el primer persona de ascendencia inglesa nacida en el continente americano.
- 1590 – John White, gobernador de la colonia de Roanoke (en una isla en la costa del actual estado de Carolina del Norte), regresa de un viaje de abastecimiento a Inglaterra pero encuentra su asentamiento desierto: ni rastro de los 90 hombres, las 17 mujeres y los 11 niños ni tampoco había huellas de violencia. Se cree que los pobladores abandonados se integraron con una tribu existente en la isla Hatteras, 76 km al sur.
- 1612 – en las Assizes (audiencias judiciales) de la ciudad de Lancaster, en el noroeste de Inglaterra, comienza el juicio de las brujas de Pendle, uno de los juicios más famosos de Inglaterra.
- 1634 – en Loudun (Francia), la Iglesia católica quema vivo al sacerdote católico Urbain Grandier tras someterlo a la bota española (un tornillo lleno de pinchos, que se ponía al rojo vivo y luego se aplicaba a la pantorrilla y al tobillo para destrozar los huesos). A pesar de la tortura, Grandier nunca confesó la brujería de la que lo acusaban.
- 1690 – 71 km al suroeste de Turín (Italia) ―en el marco de la guerra de sucesión española (1701‑1713)― Nicolás Catinat, general del Rey Sol (Luis XIV de Francia), destruye a las tropas del Imperio saboya en la batalla de Staffarda.
- 1700 – 305 km al suroeste de Copenhague (Dinamarca) representantes de Suecia y Dinamarca firman la Paz de Traventhal.
- 1721 – en el declinante Imperio safávida, 123 km al oeste de Bakú, 15 000 rebeldes lezguinos sunitas atacan y saquean la ciudad de Shamaji, capital de la región de Shirván (en la actual Azerbaiyán). Masacran a los civiles chiitas y a los comerciantes rusos. Esto disparará la guerra ruso-persa (1722-1723), lo que llevó al cese del comercio entre Irán y Rusia, y la designación de Astracán como el nuevo término en la ruta comercial del Volga.
- 1775 – en la provincia de Arizona (Norteamérica), los españoles construyen un fuerte en la aldea de Tucson.
- 1783 – en toda la región oriental de Gran Bretaña se avista el Gran Meteoro de 1783.
- 1789 – en Lieja, 97 km al este de Bruselas (Bélgica), comienza la Revolución de Lieja.
- 1796 – los gobiernos de España y Francia establecen una alianza contra el Reino Unido, en el Tratado de San Ildefonso, obra de Manuel de Godoy.
- 1808 – en la España napoleónica (ocupada por los franceses), el rey José I Bonaparte, decreta que se vendan los bienes de los conventos con menos de 12 religiosos y de las Obras Pías, en un intento por controlar el desmedido saqueo y expolio de sus tropas.
- 1809 – en el Gran Ducado de Finlandia se establece el Senado de Finlandia después de que el zar Alejandro I de Rusia adoptara oficialmente el Estatuto del Consejo de Gobierno.
- 1810 – en el territorio de Tarija (Bolivia) se convoca a un cabildo abierto donde la población elegiría como diputado y representante para la Junta Grande, al joven abogado José Julián Pérez de Echalar.
- 1826 – en el centro de África, el militar escocés Gordon Laing se convierte en el primer europeo no musulmán en entrar en la ciudad de Tombuctú, donde será asesinado el 26 de septiembre.
- 1832 – en la ciudad de Lugano (Suiza) se aloja François-René de Chateaubriand en Villa Tanzina.
- 1838 – desde el puerto de Hampton Roads (estado de Virginia) zarpa la expedición Wilkes, que exploraría el Puget Sound y la Antártida.
- 1841 – en la villa de San Juan (oeste de Argentina) se libra la batalla de La Chacarilla. Nazario Benavídez recupera la villa, y captura al general Mariano Acha.
- 1848 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), el gobernador Juan Manuel de Rosas manda fusilar al sacerdote Ladislao Gutiérrez y Camila O’Gorman.
- 1850 – en Madrid (España), una real orden da origen al Archivo Histórico Nacional.
- 1858 – entre Europa y América se realizan las primeras comunicaciones por cable submarino.
- 1860 – la ciudad de Potenza, 155 km al este de Nápoles (Italia), se alza contra los Borbones de las Dos Sicilias y proclama, primero en el sur de Italia, la Unificación de Italia.
- 1864 – en Petersburg (estado de Virginia) ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861‑1865) se libra la batalla de Globe Tavern: fuerzas unionistas intentan cortar la línea de suministros de los confederados hacia Petersburg (estado de Virginia), atacando el ferrocarril de Wilmington y Weldon.
- 1868 – en Francia, el astrónomo Pierre Janssen descubre el helio.
- 1870 – en el marco de la guerra franco-prusiana (1870‑1871), los franceses vencen a los prusianos en la batalla de Gravelotte.
- 1877 – el astrónomo estadounidense Asaph Hall (1829‑1907) descubre Fobos, una de las lunas de Marte.
- 1891 – en el archipiélago de las Antillas, un huracán de gran magnitud azota la isla Martinica (colonia de Francia), dejando 700 muertos.
- 1892 – en la isla de Kronstadt, frente a la costa de San Petersburgo (capital de Rusia), representantes de la República Francesa y del Imperio ruso firman la Alianza franco-rusa (hasta 1917).
- 1903 – en Hannover (Alemania), el ingeniero Karl Jatho (1873‑1933) vuela su avión planeador motorizado de fabricación propia. Cuatro meses después lo harán los Hermanos Wright, pero con testigos.
- 1904 – en Australia, Chris Watson renuncia al cargo de primer ministro, y es sucedido por George Reid.
- 1917 – en Tesalónica (Grecia), un incendio destruye el 32 % de la ciudad, dejando a 70 000 personas sin hogar.
- 1918 – en Múnich (Alemania) se funda la Sociedad Thule, que constituirá el núcleo del NSDAP (Partido Nacional Socialista Obrero Alemán).
- 1920 – en los Estados Unidos se firma la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el sufragio femenino.
- 1923 – en Londres (Reino Unido) se celebran los Campeonatos WAAA (Women.s Amateur Athletic Association: ‘Asociación Atlética Amateur Femenina’), los primeros campeonatos británicos de atletismo para mujeres.
- 1933 – exposición de radios celebrada en Berlín (Alemania), la empresa Seibt ―a petición del entonces ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels― presenta por primera vez al público alemán el Volksempfänger (en alemán, literalmente ‘receptor del pueblo’), desarrollados por Otto Griessing. Goebbels pronuncia un discurso acompañante en el que proclama la radio como la «octava gran potencia».
- 1936 – a las 4:45 de la madrugada, en el camino de 1,7 km que va desde el pueblo de Víznar hasta el de Alfacar, 8 km al nornoreste del centro de Granada (España) ―un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la guerra civil española (1936‑1939)―, los franquistas asesinan al poeta granadino Federico García Lorca.
- 1937 – 1567 km al noreste de San Francisco (estado de California) un rayo inicia un inmenso incendio en el Bosque Nacional Shoshone (estado de Wyoming), que en tres días matará a 15 bomberos e impulsará al Servicio Forestal de los Estados Unidos a desarrollar su programa de paracaidistas forestales.
- 1938 – 153 km al nornoroeste de Nueva York, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt inaugura el Puente Internacional de las Mil Islas, que conecta el estado de Nueva York (Estados Unidos) con la provincia de Ontario (Canadá), pasando sobre el río San Lorenzo, y dedicado al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
- 1940 – en el canal de la Mancha y en la costa sur de Inglatera ―en el marco de la batalla de Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial (1939‑1945)― se libra la batalla aérea El Día Más Duro. En ese momento, se trata del mayor combate aéreo de la historia, con grandes pérdidas para ambos bandos.
- 1941 – en Berlín (Alemania), Adolf Hitler ordena la eutanasia sistemática de los enfermos mentales.
- 1944 – la ciudad de París se subleva contra las tropas de ocupación alemanas.
- 1944 – en la villa de Forlì, 227 km al sur de Venecia, soldados fascistas cuelgan los cadáveres de los partisanos Silvio Corbari (21), Iris Versari (21), Arturo Spazzoli (21) y Adriano Casadei (22) ―miembros del batallón Corbari que cometía actos terroristas contra los nazis― de las farolas de la plaza Aurelio Saffi.
- 1945 – en la isla de Shumshu ―en el marco de la guerra soviético-japonesa (parte de la Segunda Guerra Mundial)― desembarcan las fuerzas soviéticas. La batalla de Shumshu iniciará la invasión de las islas Kuriles por parte de la Unión Soviética.
- 1945 – en Indonesia, el dictador Sukarno asume el cargo como el primer presidente de ese país, tras la declaración de independencia del país el día anterior.
- 1946 – a las 14:15 hora local, en la playa de Vergarolla, en la ciudad croata de Pula ―que se encuentra a 130 km al sureste de Venecia (Italia), y en esa época pertenecía a Italia― en el marco de una competencia de natación a la que asistían decenas de niños, sucede la masacre de Vergarolla: explotan 20 bombas antisubmarinas alemanas, más 3 torpedos y 4 cargas de TNT. Mueren 80 adultos y casi 40 niños, y centenares de heridos.
- 1947 – en Cádiz (España) estalla un depósito de explosivos de la Marina de Guerra, causando unos 150 fallecidos y más de 5000 heridos.
- 1949 – en la ciudad de Kemi (Finlandia) sucede la huelga de Kemi de 1949: la policía ataca a los huelguistas y mata a dos de ellos.
- 1949 – en Herzogenaurach (Alemania), Adolf Dassler funda la empresa Adidas, fabricante de calzado y ropa deportiva.
- 1950 – en Bruselas (Bélgica), los monárquicos leopoldistas asesinan a Julien Lahaut (65), presidente del Partido Comunista de Bélgica. El periódico del partido culpa a los monárquicos y a los rexistas.
- 1952 – en Chile, desde este año se celebra el Día de la Solidaridad, en conmemoración del fallecimiento del sacerdote jesuita Alberto Hurtado (1901‑1952), quien dedicó su vida a los más desfavorecidos. Hurtado será canonizado en 2005 por el papa Benedicto XVI.
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:00 a. m. (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Shasta, de 17 kilotones. (En comparación, la bomba de Hiroshima fue de 13 kilotones). Es la bomba n.º 103 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), a las 15:00 hora local Estados Unidos detona su bomba atómica Fig, de 0,02 kilotones. Es la bomba n.º 156 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992, y la última que se hizo explotar en esta isla.
- 1958 – en Estados Unidos se publica la polémica obra Lolita, de Vladimir Nabokov.
- 1958 – la canción italiana Volare (Nel blu dipinto di blu), de Doménico Modugno (1928‑1994), alcanza el número 1 en la lista estadounidense Billboard Hot 100, donde permanecerá durante seis semanas consecutivas.
- 1963 – en la Universidad de Misisipi ―en el marco del apartheid que asoló Estados Unidos hasta 1967―, James Meredith (n. 1933) se convierte en el primer graduado afroestadounidense.
- 1965 – en la península de Van Tuong ―en el marco de la guerra del Vietnam (1955‑1975)― los marines estadounidenses destruyen una fortaleza del Viet Cong en la primera gran batalla terrestre estadounidense de esta guerra (Operación Starlite).
- 1966 – en la guerra del Vietnam (1955‑1975) se produce la batalla de Long Tan, cuando una patrulla del Sexto Batallón del Regimiento Australiano Real se encuentra con una guerrilla vietcong. (Véase Cruz de Long Tan).
- 1968 – Racing Club se coronó campeón del Trofeo Costa del Sol al derrotar 2-0 en la final al Anderletch. Es el único equipo argentino y el primero del continente americano en ganar este título.
- 1969 – en Bethel (Nueva York) concluye el Festival de Woodstock.
- 1971 – en La Paz (Bolivia), el corrupto militar Hugo Banzer Suárez perpetra un golpe de Estado. Establecerá relaciones con el narcotraficante Roberto Suárez, el Rey de la Cocaína. Tras este primer narcogobierno, el segundo será la sangrienta dictadura de Luis García Meza, entre 1980 y 1981. Su régimen estuvo estrechamente vinculado con redes de narcotráfico establecidos por la CIA a través de militares de la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).
- 1971 – en el marco de la guerra de Vietnam (1955‑1975), los ejércitos invasores de Australia y de Nueva Zelanda se retiran de Vietnam.
- 1972 – en la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, en el centro de China, 1485 km al sur de Pekín se descubre la momia mejor conservada del mundo, la Dama de Dai (218‑168 a. C.), esposa de uno de los líderes del imperio Han. Presentaba órganos intactos, sangre todavía en las venas, piel elástica y fresca, además de un rostro casi intacto. Xin Zhui murió de un ataque cardíaco, con evidencias de obesidad, hipertensión, colesterol alto, diabetes y cálculos biliares.
- 1976 – en la Zona desmilitarizada de Corea de Panmunjeom, un puesto fronterizo controlado por Estados Unidos, un grupo de soldados estadounidenses decide unilateralmente cortar un árbol ―sin coordinar previamente con los norcoreanos―. Inmediatamente, un grupo de soldados norcoreanos los atacan y matan a dos oficiales del ejército de EE. UU. (Incidente de los asesinatos con hacha).
- 1976 – la sonda robótica Luna 24 de la Unión Soviética aterriza con éxito en la Luna.
- 1977 – en King William's Town (Sudáfrica), la policía arresta al activista negro Steve Biko en virtud de la Ley Antiterrorista n.º 83. Biko morirá días después (el 12 de septiembre) a causa de las heridas sufridas durante su cautiverio, lo que llama la atención sobre las políticas de apartheid de Sudáfrica.
- 1983 – a las costas del estado de Texas (Estados Unidos) llega el huracán Alicia, causando 21 muertes.
- 1986 – en el Monasterio de Montserrat (España), un incendio forestal provocado aísla a mil personas.
- 1989 – en la Plaza Central de Soacha, 18 km al oeste de Bogotá (Colombia) a las 20:45 h sicarios bajo las órdenes del político Alberto Santofimio (bajo las órdenes del narcotraficante Pablo Escobar) asesinan al candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán (45), al concejal de Soacha Julio César Peñaloza (35) y al coronel de la policía Valdemar Franklin Quintero (48), quien había salvado a Galán en la Universidad de Medellín de un atentado con misil dos semanas antes.
- 1992 – en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), la empresa informática estadounidense Laboratorios Wang ―fundada en 1951 por An Wang y Ge Yao Chu― entra en bancarrota. fue una empresa de informática que tuvo un impacto significativo en la industria, especialmente en el desarrollo de sistemas de procesamiento de textos y minicomputadoras. La empresa, establecida en 1951, inicialmente se enfocó en la fabricación de máquinas de escribir, calculadoras y procesadores de texto, y más tarde incursionó en la producción de computadoras, fotocopiadoras e impresoras láser.
- 1993 – en el aeródromo Leeward Point Field de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo (base militar estadounidense ubicada en el extremo sureste de la isla de Cuba) se estrella el vuelo 808 de American International Airways. Los tres tripulantes resultan heridos.
- 1993 – En Lucerna (Suiza) se incendia el Kapellbrücke, el puente cubierto más antiguo de Europa, construido íntegramente en madera en 1333.
- 1995 – en Madrid (España), el Tribunal Supremo asume el caso de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) ―que entre 1983 y 1987 perpetraron actos de terrorismo de Estado financiados por el Gobierno presidido por Felipe González para combatir a la banda terrorista ETA― y reclama al juez Baltasar Garzón el sumario.
- 1996 – en el estadio José Amalfitani (Buenos Aires), el club de fútbol Vélez Sársfield empata 0 a 0 ante Independiente y se consagra, por primera vez, bicampeón del fútbol argentino. Este fue su cuarto título a nivel local.
- 1996 – en Japón, la serie animada de televisión Meiken Lassie, parte del programa World Masterpiece Theater y ópera prima del director Sunao Katabuchi, es cancelada tras su penúltimo episodio.
- 2001 – en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer admite que 52 personas han muerto debido a los efectos secundarios del medicamento anticolesterol Lipobay (cerivastatina).
- 2003 – en el muelle del pueblo Conception Bay South, 27 km al oeste de la ciudad de San Juan de Terranova (Canadá), Shirley Turner (42) se arroja al mar para suicidarse y al mismo tiempo asesinar a su hijo Zachary Bagby (1), dormido con somníferos y atado a su cuerpo mediante un suéter o jersey. Turner había obtenido su custodia a pesar de enfrentar un juicio por haber asesinado dos años antes al padre del bebé, Andrew Bagby (28). El caso será difundido en el documental Querido Zachary: carta a un hijo acerca de su padre (2008) y condujo a la creación de la Ley Zachary, que ayuda a proteger a los niños en relación con sus padres acusados por crímenes.
- 2005 – en la isla de Java (Indonesia) sucede un masivo apagón eléctrico que afecta a casi 100 millones de personas. Es uno de los apagones más grandes y generalizados de la historia humana.
- 2008 – en Pakistán, el presidente Pervez Musharaf presenta su renuncia, tras sufrir amenaza de proceso de destitución.
- 2008 – 15 km al norte de la villa de Surobi, que se encuentra 71 km al este de Kabul (Afganistán), los talibanes emboscan a 102 soldados (60 franceses, 30 afganos y 12 estadounidenses). Mueren unos 80 talibanes y 10 franceses.
- 2011 – en la autopista 12 (Israel) cerca de la frontera con Egipto, un grupo de militantes egipcios de los Comités de Resistencia Popular abren fuego contra una patrulla militar, dos autobuses y dos automóviles particulares. Al menos ocho israelíes fueron asesinados.
- 2017 – en el municipio tarragonés de Cambrils (España), a la 1:30 de la madrugada, cinco terroristas de la banda Estado Islámico tratan de proseguir el atentado ocurrido el día anterior en Barcelona: atropellan mortalmente a una mujer, y hieren a seis personas más ―tres de ellas, policías― antes de volcar en el paseo marítimo de la ciudad debido al exceso de velocidad del vehículo. Los mozos de escuadra (miembros de la policía catalana) los ultiman a tiros.
- 2017 – en la ciudad de Turku, 168 km al oeste de Helsinki (Finlandia), un ciudadano musulmán marroquí mata a cuchilladas a dos personas y hiere a ocho. Este ataque de Turku de 2017 será el primer ataque terrorista que será juzgado como delito en Finlandia.
- 2019 – en Islandia, cien activistas, funcionarios y otros ciudadanos preocupados celebran un funeral por el glaciar Ok‑jökull, que se derritió por completo después de haber cubierto 16 km².
- 2023 – se estrena la película estadounidense de superhéroes Blue beetle (Escarabajo azul), protagonizada por Xolo Maridueña y Bruna Marquezine.