Efemérides del 1 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 1 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 1 de octubre de 2026
- 1812 – en Montevideo (Uruguay) fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles.
- 1813 – en Bolivia, a unos 140 km al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a los revolucionarios de varios países sudamericanos (liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano) en la batalla de Vilcapugio.
- 1814 – en Chile comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas, enviadas a Chile por el virrey del Perú para someter a los independentistas, entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín, en 1817.
- 1945 – en Argentina, la primera "Policía de Estado" en el mundo, (creada por Bernardino Rivadavia ministro de Gobierno de Buenos Aires el 24 de diciembre de 1821) por su representación territorial en todas las provincias y en virtud de su injerencia de carácter federal cambia su denominación a "Policía Federal Argentina".
- 1959 – Nito Artaza, actor, humorista y político argentino.
- 1962 – Juana Molina, cantautora y actriz cómica argentina.
- 1981 – Silvio Dulcich, futbolista argentino.
- 1983 – Valeria Lucca, futbolista chilena.
- 1984 – Leandro Gioda, futbolista argentino.
- 1989 – Guido Falaschi, piloto de automovilismo argentino (f. 2011).
El 1 de octubre de 1949, se proclamó la República Popular China, marcando el inicio de un nuevo régimen bajo el liderazgo de Mao Zedong. Este evento no solo transformó la política interna de China, sino que también tuvo un impacto significativo en la dinámica geopolítica global durante el siglo XX. La celebración anual del Día Nacional de China se lleva a cabo en esta fecha para conmemorar la fundación del país.
En el mundo: 1 de octubre de 2026
- -331 – Alejandro Magno derrota a Darío III de Persia en la batalla de Gaugamela, a 27 km al noreste de Mosul (Irak), y marca el fin del Imperio persa.
- 63 – en Crimea, entre el mar de Azov y el mar Negro 45°12′N 36°36′E / 45.2, 36.6, a 20 km de profundidad sucede un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter. Véase Terremotos anteriores al siglo XX.
- 911 – en Constantinopla durante el asedio de la ciudad, los theotokos construyen la iglesia de Santa María de Blanquerna.
- 959 – en Inglaterra, Edgar el Pacífico se convierte en rey.
- 976 – en Córdoba (España), muere el califa Al-Hákam II y se proclama como sucesor a su hijo Hisham, con solo ocho o nueve años de edad, iniciando un periodo de grave crisis de sucesión en Al-Ándalus.
- 1189 – en San Juan de Acre, Gérard de Ridefort ―maestro de los Templarios desde 1184― muere en el asedio a esa ciudad.
- 1500 – en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón junto a sus hermanos Bartolomé y Diego son encarcelados por Francisco de Bobadilla, emisario de los Reyes Católicos y enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él.
- 1777 – en el Palacio de la Granja (España) se firma un tratado de límites en América entre España y Portugal.
- 1787 – en Kinburn, en el estuario del río Dniéper, frente a Ochakiv (en el sur de Ucrania), los rusos derrotan a los turcos en la batalla de Kinburn.
- 1791 – en Francia sesiona por primera vez la Asamblea Nacional Legislativa.
- 1792 – en Cataluña (España) aparece el primer número del Diario de Barcelona.
- 1800 – en los Estados Unidos, España cede el estado de Luisiana a Francia a través del Tercer Tratado de San Ildefonso.
- 1811 – el primer barco que surca el río Misisipi llega a Nueva Orleans.
- 1812 – en Montevideo (Uruguay) fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles.
- 1813 – en Bolivia, a unos 140 km al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a los revolucionarios de varios países sudamericanos (liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano) en la batalla de Vilcapugio.
- 1814 – en Chile comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas, enviadas a Chile por el virrey del Perú para someter a los independentistas, entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín, en 1817.
- 1823 – en España, el rey Fernando VII restablece la Inquisición española.
- 1827 – la ciudad de Ereván (capital de Armenia) es invadida por la armada rusa bajo las órdenes de Iván Paskévich. Termina así un milenio de dominación musulmana.
- 1843 – en Londres comienza a publicarse el diario News of the World.
- 1847 – en Alemania, el inventor e industrial Ernst Werner von Siemens funda Siemens & Halske.
- 1860 – Durante la Batalla del Volturno (Italia), Garibaldi derrota a las tropas de Francisco II de las Dos Sicilias, acción decisiva para la suerte de las dos Sicilias.
- 1862 – se funda el Pueblo Ceballos que luego en 1884 pasaría a llamarse Rivera (Rivera es uno de los 19 Departamento de la República Oriental del Uruguay)
- 1869 – en el Imperio Austro-Húngaro se emite la primera tarjeta postal de la historia con franqueo impreso.
- 1880 – en los Estados Unidos, Thomas Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo.
- 1887 – el Imperio británico conquista Balochistán.
- 1889 – en Japón se funda Nagoya.
- 1890 – en Washington, el Congreso declara los parques nacionales Yosemite y Yellowstone.
- 1891 – en los Estados Unidos abre sus puertas la Universidad de Stanford.
- 1898 – el zar Nikolay II expulsa a los judíos de la mayor parte de las ciudades rusas.
- 1901 – en Madrid (España) se constituye la Sociedad General de Autores y Editores.
- 1905 – en Praga, el joven carpintero František Pavlík muere en una manifestación, inspirando una composición de piano de Leoš Janáček.
- 1907 – en Nueva York comienza el servicio de taxímetros.
- 1908 – en Estados Unidos sale al mercado el modelo Ford T, creado por Henry Ford.
- 1910 – en Los Ángeles, una bomba destruye el edificio de Los Angeles Times, matando a 21 personas.
- 1912 – en Paraguay se funda el Club Cerro Porteño.
- 1914 – en Arrás (Francia), al inicio de la Primera Guerra Mundial, durante la Carrera al mar el ejército francés vence al ejército alemán en la batalla de Arrás.
- 1914 – en la Ciudad de México, inician las sesiones de la Junta Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza.
- 1918 – en Siria, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas árabes ―bajo el mando de T. E. Lawrence (Lawrence de Arabia)― capturan Damasco.
- 1920 – en Basra (Irak), Percy Cox aterriza para asumir sus responsabilidades como Alto Comisionado de Irak.
- 1928 – la Unión Soviética introduce el Plan Quinquenal.
- 1931 – en España, la Constitución de la Segunda República reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres.
- 1931 – entre Nueva York y Nueva Jersey se inaugura el Puente George Washington.
- 1936 – en Burgos (España), Francisco Franco es nombrado jefe de Estado por el bando nacional.
- 1937 – en República Dominicana, el dictador Rafael Leónidas Trujillo (45) perpetra el cuarto día de la masacre del «perejil» (entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 1937) para solucionar el «problema haitiano». El ejército dominicano ejecuta (con armas provistas por el Gobierno de Estados Unidos) a todos los hombres, mujeres y niños haitianos residentes en la frontera con Haití. Como método para diferenciar a los haitianos de los dominicanos, los asesinos mostraban un manojo de perejil a sus víctimas y las obligaban a nombrarlo. Si lo llamaban «pesíl» (en francés) eran haitianos e inmediatamente fusilados. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt le prestó 750 000 dólares estadounidenses a Trujillo para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Trujillo solo repartió 1340 dólares a 67 000 familias haitianas (apenas 2 centavos de dólar a cada familia sobreviviente).
- 1938 – Alemania inicia la anexión de los Sudetes durante la Crisis de los Sudetes.
- 1941 – apertura del campo de concentración de Majdanek (Alemán: Konzentrationslager Lublin), más tarde campo de exterminio, en la Polonia ocupada.
- 1942 – el barco estadounidense USS Grouper torpedea y hunde el barco Lisbon Maru sin saber que transportaba prisioneros británicos de Hong Kong.
- 1942 – primer vuelo del avión Bell P-59 Airacomet.
- 1943 – en Italia, las fuerzas aliadas invaden Nápoles.
- 1944 – tropas soviéticas entran en Yugoslavia.
- 1945 – en Argentina, la primera "Policía de Estado" en el mundo, (creada por Bernardino Rivadavia ministro de Gobierno de Buenos Aires el 24 de diciembre de 1821) por su representación territorial en todas las provincias y en virtud de su injerencia de carácter federal cambia su denominación a "Policía Federal Argentina".
- 1946 – Se funda Mensa, la asociación de alto cociente intelectual, en Oxford, Reino Unido.
- 1946 – en el Juicio de Núremberg (que comenzó el 20 de noviembre de 1945), se sentencia a los líderes del nazismo; doce son condenados a muerte y tres a cadena perpetua.
- 1947 – primer vuelo del avión F-86 Sabre.
- 1949 – Mao Zedong proclama la República Popular China.
- 1954 – en Argelia comienza la guerra de liberación contra los imperialistas franceses.
- 1958 – en los Estados Unidos se inaugura la agencia espacial NASA.
- 1960 – Nigeria se independiza del Imperio británico.
- 1961 – Camerún del Este y del Oeste se unen para formar la República Federal de Camerún.
- 1961 – a 101 metros bajo tierra, en el área U3aa del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 13:30 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Boomer, de 0,1 kilotones. Es la bomba n.º 199 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1961 – en los Estados Unidos inicia sus emisiones diarias el canal CTV Television Network.
- 1963 – en Honduras, el presidente democrático Ramón Villeda Morales es derrocado por un golpe militar encabezado por Oswaldo López Arellano.
- 1964 – entre Tokio y Osaka se inaugura el tren Shinkansen (tren bala).
- 1965 – en Indonesia el general Suharto realiza un golpe de Estado.
- 1966 – en Wemme (estado de Oregón) se estrella el vuelo 956 de West Coast Airlines. Es la primera tragedia de un DC-9.
- 1967 – comienzan las detenciones en Cuba por el Caso de la microfracción.
- 1969 – el Concorde rompe por primera vez la barrera del sonido.
- 1969 – en el área U3hk3 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:30 (hora local) Estados Unidos detona tres bombas atómicas en tres hoyos diferentes a 118 metros bajo tierra: Seaweed-1, Seaweed-2 y Seaweed-3, de menos de 20 kt cada una. Son las bombas n.º 638, 639 y 640 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1971 – en la ciudad de Orlando (estado de Florida) abre sus puertas Walt Disney World.
- 1971 – se realiza la primera tomografía axial computarizada (TAC) para diagnosticar a una paciente.
- 1975 – en España, un atentado contra 4 policías es la primera acción del GRAPO.
- 1975 – las islas Seychelles se independizan del Imperio británico.
- 1975 – en Manila (Filipinas) Muhammad Ali derrota a Joe Frazier en un combate de boxeo.
- 1978 – Tuvalu se independiza de Reino Unido.
- 1978 – en Alto Volta se funda el Partido Comunista Revolucionario Voltaico.
- 1979 – Estados Unidos devuelve a Panamá la soberanía sobre el Canal de Panamá.
- 1981 – a 472 m bajo tierra, en el Área U12p.03 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 11:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Paliza, de 38 kilotones. Es la bomba n.º 964 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1981 – en el barrio de Telefonplan, en la ciudad de Estocolmo (Suecia), la empresa Ericsson inaugura el estándar de red NMT 450 (con frecuencias de 450 MHz). En Noruega se ese estándar se establecerá el mes siguiente, en Dinamarca en enero de 1982 y en Finlandia en marzo de 1982.
- 1982 – en la República Federal de Alemania, el democristiano Helmut Kohl sucede al socialdemócrata Helmut Schmidt.
- 1982 – Sony lanza su primer lector de compact disc (modelo CDP-101).
- 1983 – los países del Pacto Andino aprueban el plan de Perú para que Bolivia logre una salida al mar utilizando puertos peruanos.
- 1985 – en Túnez, fuerzas aéreas israelíes atacan cuarteles generales de OLP. Mueren 50 personas y 100 resultan heridas en este ataque aéreo.
- 1987 – el coronel Sitiveni Rabuka, tras dar un golpe de Estado, se autoproclama presidente de Fiyi, que 15 días después serán expulsadas de la Comunidad Británica de Naciones.
- 1988 – en Moscú, Mijaíl Gorbachov es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético.
- 1989 – Dinamarca es el primer país que reconoce las uniones entre personas del mismo sexo.
- 1990 – en Chile inicia sus transmisiones el noticiero 24 Horas, por TVN.
- 1991 – en Alma Ata (Kazajistán), los dirigentes de 12 repúblicas soviéticas acuerdan constituir una comunidad económica de Estados soberanos, con la reserva de Letonia.
- 1992 – en Estados Unidos, el Senado aprueba el START I (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas).
- 1992 – en Estados Unidos, la empresa Turner Broadcasting estrena Cartoon Network.
- 1993 – inicia sus transmisiones MTV Latinoamérica.
- 1994 – Palaos se independiza de Estados Unidos.
- 1994 – en una sucursal de la secta Orden del Templo Solar en Morin Heights (cerca de Quebec, en Canadá), es asesinado Emmanuel Dutoit, un bebé de tres meses hijo de un miembro de la secta. El bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera por orden del rosacruz francés Joseph di Mambro (1924-1994), quien afirmaba que el bebé era el Anticristo descrito en el Nuevo Testamento, que había nacido dentro de su grupo para evitar que Di Mambro tuviera éxito en su viaje espiritual.
- 1996 – el Consejo de Seguridad de la ONU levanta definitivamente las sanciones a Yugoslavia, impuestas en 1992 y 1993 debido a la guerra de Bosnia.
- 1996 – en Washington D. C. se realiza la entrevista de Benjamín Netanyahu y Yasser Arafat, con Bill Clinton como mediador, devaluada por la ausencia de Hosni Mubarak.
- 1998 – Vladímir Putin se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa.
- 2003 – se crea la página 4chan.
- 2004 – en Doha, el Consejo Olímpico de Asia aprueba el Reglamento antidopaje que aplicará para los Juegos Asiáticos y cualquier otro evento deportivo de Asia.
- 2005 – en Bali, una bomba mata a 19 personas.
- 2005 – en Santa Ana (El Salvador) hace erupción el volcán Ilamatepec.
- 2015 – en el municipio Santa Catarina Pinula, a 6 km al este del aeropuerto La Aurora (en el sur de la ciudad de Guatemala), a las 22:00 un alud aplasta 125 casas, dejando unos 100 muertos y 600 desaparecidos. (Tragedia de El Cambray II).
- 2016 – en España, Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE.
- 2016 – el Fondo Monetario Internacional reconoce oficialmente al yuan chino como moneda de reserva, al incluirlo en la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEGs).
- 2017 – en Cataluña, se celebra un referéndum de independencia, considerado ilegal tras haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
- 2017 – en un concierto en Las Vegas, Estados Unidos de América, se produce un tiroteo, dejando un saldo de 59 muertos y 851 heridos. Es la mayor masacre del país desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
- 2018 – la Corte Internacional de Justicia de La Haya falla a favor de Chile en la demanda marítima por parte de Bolivia en el contencioso por la salida al mar del segundo país.
- 2024 – en México, Claudia Sheinbaum asume el cargo de presidenta, convirtiéndose en la 66.º presidenta de México y la primera mujer en asumir el cargo de presidente en la historia de ese país. Es la primera vez en la historia que asume un presidente en dicha fecha, luego de aprobarse una modificación a la Constitución en 2014 para la fecha de transmisión de mando del poder ejecutivo en dicha nación, también es la primera persona de origen judío en llegar a dicho cargo.
- 2024 – Irán ataca a Israel con misiles balísticos como respuesta a los bombardeos israelíes en el Líbano, incluyendo la Invasión israelí qué ocurrió ese mismo día.
- 2024 – la NASA detecta una llamarada solar de tipo X7.15 en la región AR 3842 del Sol, otra llamarada importante de la misma región que produjo la X9.1. Se trata de la segunda erupción más grande del ciclo solar 25 y también la más intensa desde 2017.