Efemérides del 1 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 1 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 1 de octubre de 2026

1812 – en Montevideo (Uruguay) fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles.

– en Montevideo (Uruguay) fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles. 1813 – en Bolivia, a unos 140 km al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a los revolucionarios de varios países sudamericanos (liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano) en la batalla de Vilcapugio.

– en Bolivia, a unos 140 km al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a los revolucionarios de varios países sudamericanos (liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano) en la batalla de Vilcapugio. 1814 – en Chile comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas, enviadas a Chile por el virrey del Perú para someter a los independentistas, entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín, en 1817.

– en Chile comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas, enviadas a Chile por el virrey del Perú para someter a los independentistas, entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín, en 1817. 1945 – en Argentina, la primera "Policía de Estado" en el mundo, (creada por Bernardino Rivadavia ministro de Gobierno de Buenos Aires el 24 de diciembre de 1821) por su representación territorial en todas las provincias y en virtud de su injerencia de carácter federal cambia su denominación a "Policía Federal Argentina".

– en Argentina, la primera "Policía de Estado" en el mundo, (creada por Bernardino Rivadavia ministro de Gobierno de Buenos Aires el 24 de diciembre de 1821) por su representación territorial en todas las provincias y en virtud de su injerencia de carácter federal cambia su denominación a "Policía Federal Argentina". 1959 – Nito Artaza, actor, humorista y político argentino.

– Nito Artaza, actor, humorista y político argentino. 1962 – Juana Molina, cantautora y actriz cómica argentina.

– Juana Molina, cantautora y actriz cómica argentina. 1981 – Silvio Dulcich, futbolista argentino.

– Silvio Dulcich, futbolista argentino. 1983 – Valeria Lucca, futbolista chilena.

– Valeria Lucca, futbolista chilena. 1984 – Leandro Gioda, futbolista argentino.

– Leandro Gioda, futbolista argentino. 1989 – Guido Falaschi, piloto de automovilismo argentino (f. 2011).

💡 ¿Sabías que...? El 1 de octubre de 1949, se proclamó la República Popular China, marcando el inicio de un nuevo régimen bajo el liderazgo de Mao Zedong. Este evento no solo transformó la política interna de China, sino que también tuvo un impacto significativo en la dinámica geopolítica global durante el siglo XX. La celebración anual del Día Nacional de China se lleva a cabo en esta fecha para conmemorar la fundación del país.

En el mundo: 1 de octubre de 2026