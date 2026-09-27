Efemérides del 27 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 27 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 27 de septiembre de 2026

1902 – en la ciudad de San Miguel de Tucumán (Argentina), se funda el Club Atlético Tucumán.

– en la ciudad de San Miguel de Tucumán (Argentina), se funda el Club Atlético Tucumán. 1923 – Se fundó el Club de Regatas Corrientes en la ciudad de Corrientes, Argentina.

– Se fundó el Club de Regatas Corrientes en la ciudad de Corrientes, Argentina. 1927 – se funda en Coronel Mom el Club Deportivo y Social Villa Ortiz.

– se funda en Coronel Mom el Club Deportivo y Social Villa Ortiz. 1928 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la línea 59 de colectivos, la primera línea de Latinoamérica.

– en Buenos Aires (Argentina) se crea la línea 59 de colectivos, la primera línea de Latinoamérica. 1950 – Héctor Scotta, futbolista argentino.

– Héctor Scotta, futbolista argentino. 1954 – Emilio Scotto, aventurero y motorista argentino, Guinness World Record por “El viaje en motocicleta más largo del mundo”.

– Emilio Scotto, aventurero y motorista argentino, Guinness World Record por “El viaje en motocicleta más largo del mundo”. 1957 – en la provincia de Córdoba (Argentina), las 62 Organizaciones Peronistas ―creadas el mes anterior en Buenos Aires en el marco de la dictadura militar autodenominada Revolución «Libertadora»― organizan un paro nacional, y lanzan el Programa de La Falda: «Control estatal del comercio exterior, política de alto consumo interno, expropiación de los latifundios, control obrero de la producción, control popular de los precios, solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos».

– en la provincia de Córdoba (Argentina), las 62 Organizaciones Peronistas ―creadas el mes anterior en Buenos Aires en el marco de la dictadura militar autodenominada Revolución «Libertadora»― organizan un paro nacional, y lanzan el Programa de La Falda: «Control estatal del comercio exterior, política de alto consumo interno, expropiación de los latifundios, control obrero de la producción, control popular de los precios, solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos». 1957 – Katja Alemann, actriz argentina.

– Katja Alemann, actriz argentina. 1982 – Lucas Matthysse, boxeador argentino.

– Lucas Matthysse, boxeador argentino. 1993 – Lisandro Magallán, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 27 de septiembre de 1959, la Unión Soviética lanzó la sonda espacial Luna 1, que se convirtió en el primer objeto humano en alcanzar una órbita alrededor de la Luna. Este evento marcó un hito en la carrera espacial y fue un paso crucial en la exploración del espacio exterior. Luna 1 también fue el primer artefacto en enviar datos de su viaje hacia el satélite terrestre, ampliando nuestra comprensión del sistema solar.

En el mundo: 27 de septiembre de 2026