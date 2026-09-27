Efemérides del 27 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 27 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 27 de septiembre de 2026
- 1902 – en la ciudad de San Miguel de Tucumán (Argentina), se funda el Club Atlético Tucumán.
- 1923 – Se fundó el Club de Regatas Corrientes en la ciudad de Corrientes, Argentina.
- 1927 – se funda en Coronel Mom el Club Deportivo y Social Villa Ortiz.
- 1928 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la línea 59 de colectivos, la primera línea de Latinoamérica.
- 1950 – Héctor Scotta, futbolista argentino.
- 1954 – Emilio Scotto, aventurero y motorista argentino, Guinness World Record por “El viaje en motocicleta más largo del mundo”.
- 1957 – en la provincia de Córdoba (Argentina), las 62 Organizaciones Peronistas ―creadas el mes anterior en Buenos Aires en el marco de la dictadura militar autodenominada Revolución «Libertadora»― organizan un paro nacional, y lanzan el Programa de La Falda: «Control estatal del comercio exterior, política de alto consumo interno, expropiación de los latifundios, control obrero de la producción, control popular de los precios, solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos».
- 1957 – Katja Alemann, actriz argentina.
- 1982 – Lucas Matthysse, boxeador argentino.
- 1993 – Lisandro Magallán, futbolista argentino.
El 27 de septiembre de 1959, la Unión Soviética lanzó la sonda espacial Luna 1, que se convirtió en el primer objeto humano en alcanzar una órbita alrededor de la Luna. Este evento marcó un hito en la carrera espacial y fue un paso crucial en la exploración del espacio exterior. Luna 1 también fue el primer artefacto en enviar datos de su viaje hacia el satélite terrestre, ampliando nuestra comprensión del sistema solar.
En el mundo: 27 de septiembre de 2026
- 1066 – Guillermo I de Inglaterra y su ejército anclan en la desembocadura del río Somme, empezando la Conquista normanda de Inglaterra.
- 1290 – en Hebei (China), un terremoto de magnitud 6,7 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 100 000 muertos. Ver Principales terremotos entre 901 y 1900.
- 1333 – en Castilla, el rey Alfonso XI entrega a la ciudad de Burgos la villa de Muñó y su extenso campo conocido con el nombre de Can de Muñó.
- 1529 – el Sitio de Viena comienza cuando Suleiman I ataca la ciudad.
- 1540 – la Compañía de Jesús (los jesuitas) reciben la autorización del papa Paulo III.
- 1590 – en Roma, el papa Urbano VII muere 13 días después de haber sido elegido papa. Es el papado más corto de la historia.
- 1604 – en la ciudad de Santafe de Bogotá (en la actual Colombia), el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, dándole dicha administración a los padres jesuitas, quienes lo administran hasta el día de hoy. Es el colegio más antiguo de ese país, debido a sus más de 400 años de labor educativa ininterrumpida.
- 1650 – en el mar Egeo, a 8 km al noreste de la isla Santorini, el volcán submarino Kolumbo entra en erupción, lanzando flujo piroclástico sobre la costa de la isla, matando a unas 70 personas y a muchos animales. El volcán colapsó dentro de su caldera, generando un tsunami a 150 km a la redonda.
- 1669 – en Heraclión (Creta) los invasores venecianos entregan la fortaleza de Candía a los invasores otomanos; terminan así los 21 años del sitio de Candía.
- 1821 – en México, el Ejército Trigarante (al mando de Agustín de Iturbide) entra triunfalmente a la Ciudad de México. Se consuma la independencia de México.
- 1822 – en Francia, Jean-François Champollion anuncia que ha descifrado la piedra Rosetta.
- 1841 – en Pamplona (España), el general Leopoldo O'Donnell encabeza un movimiento contra Baldomero Espartero, cuyo objetivo es colocar de nuevo en el trono a María Cristina de Borbón.
- 1902 – en la ciudad de San Miguel de Tucumán (Argentina), se funda el Club Atlético Tucumán.
- 1905 – el diario científico Annalen der Physik reciben el tratado de Albert Einstein «¿La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético?», donde introduce la ecuación E=mc².
- 1908 – la primera producción del Modelo T de Ford son construidos en la Planta Piquette en Detroit.
- 1916 – Iyasu es derrocado como gobernante de Etiopía en un golpe de Estado en favor de su tía Zauditu.
- 1922 – el rey Constantino I de Grecia abdica en favor de su hijo mayor, Jorge II.
- 1923 – Se fundó el Club de Regatas Corrientes en la ciudad de Corrientes, Argentina.
- 1927 – se funda en Coronel Mom el Club Deportivo y Social Villa Ortiz.
- 1928 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la línea 59 de colectivos, la primera línea de Latinoamérica.
- 1928 – la República de China es reconocida por los Estados Unidos.
- 1936 – en el Alcázar de Toledo (España), las tropas de la 5.ª bandera de la Legión Española, al mando del general José Varela, levantan el asedio al Alcázar.
- 1937 – se declara extinguido el tigre de Bali.
- 1939 – Varsovia, sitiada, se rinde a las tropas alemanas, que capturan unos 160 000 soldados.
- 1940 – Japón, Alemania e Italia firman el Pacto del Eje.
- 1942 – último día de asalto Matanikau en Guadalcanal: los marines estadounidenses escapan de un ataque de las fuerzas japonesas cerca del río Matanikau.
- 1949 – la primera sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional de China aprueba el diseño de la bandera de la República Popular de China.
- 1953 – en Brasil se funda la red TV Record.
- 1955 – España ―bajo la dictadura franquista― solicita el ingreso en la ONU.
- 1956 – el capitán estadounidense Milburn G. Apt se convierte en el primer hombre de la historia en superar la velocidad mach 3 mientras volaba el avión Bell X-2. Poco después, perdió el control de la nave y murió al estrellarse.
- 1957 – en la provincia de Córdoba (Argentina), las 62 Organizaciones Peronistas ―creadas el mes anterior en Buenos Aires en el marco de la dictadura militar autodenominada Revolución «Libertadora»― organizan un paro nacional, y lanzan el Programa de La Falda: «Control estatal del comercio exterior, política de alto consumo interno, expropiación de los latifundios, control obrero de la producción, control popular de los precios, solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos».
- 1960 – en México, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica.
- 1961 – Sierra Leona se une a la ONU.
- 1962 – se establece Yemen del Norte.
- 1964 – en Washington (Estados Unidos), la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald es el único responsable del atentado de Dallas.
- 1967 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local), Estados Unidos detona a 667 m bajo tierra su bomba atómica Zaza, de 160 kilotones. Es la bomba n.º 522 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1970 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Pablo VI declara a santa Teresa de Ávila (doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca) como la primera mujer Doctora de la Iglesia.
- 1975 – en España, el Gobierno fusila a tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y del PCE (m-l) (Partido Comunista de España(Marxista-Leninista)), y a dos militantes de ETA. Son los últimos fusilamientos de la dictadura franquista.
- 1983 – en Estados Unidos, Richard Stallman anuncia el desarrollo del sistema operativo GNU.
- 1984 – en Madrid, el Congreso español aprueba una Ley orgánica contra terroristas y bandas armadas.
- 1986 – en Kronoberg (Suecia) muere en un accidente de autobús Cliff Burton (24), bajista de la banda de metal Metallica.
- 1988 – en la provincia de Málaga (España), Torremolinos se segrega de Málaga y se constituye como municipio.
- 1989 – en Vorónezh, Unión Soviética. La prensa informa que en la ciudad habrían aterrizado unos extraterrestres. A esto se le conoció como El incidente Vorónezh.
- 1994 – el cantante puertorriqueño Chayanne, lanza al mercado su séptimo álbum de estudio y único álbum de versiones, titulado Influencias.
- 1996 – en Afganistán, los talibanes toman Kabul.
- 1998 – en Estados Unidos empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google.
- 2000 – en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), familiares de 254 víctimas del terrorismo reciben un reconocimiento civil.
- 2003 – en el puerto espacial de Kourou (Guayana Francesa) la Agencia Espacial Europea lanza la sonda lunar SMART-1.
- 2004 – la banda alemana Rammstein lanza su cuarto disco de estudio, titulado Reise, Reise.
- 2005 – el cantante puertorriqueño Chayanne, lanza al mercado su 12° álbum de estudio, titulado Cautivo.
- 2007 – desde Estados Unidos, la NASA lanza la sonda Dawn para explorar el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres.
- 2008 – Zhai Zhigang se convierte en el primer chino que realiza un paseo espacial mientras pilota el Shenzhou 7.
- 2009 – El cuarteto de nos Lanza al mercado su 12.º álbum de estudio, Bipolar.
- 2011 – el minúsculo cometa Elenín se alinea con la Tierra y el Sol, sin causar los acontecimientos predichos por los astrólogos.
- 2012 – en Brasil, la compañía de fabricación de autobuses Busscar se va a la quiebra y deja de operar.
- 2019 – en Nicaragua, deja de circular El Nuevo Diario después de 39 años debido a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril de 2018.
- 2020 – Segunda guerra del Alto Karabaj: Azerbaiyán lanza una ofensiva contra la autoproclamada República de Artsaj en la región de Alto Karabaj, habitada predominantemente por armenios étnicos.