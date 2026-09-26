Sábado, 26 de Septiembre 2026
Economía

Industriales del Norte Grande alertan sobre cierres inminentes en La Rioja sin incentivos.

Juan Carlos Serrano, presidente de la UNIR, alertó sobre la grave crisis del sector textil en La Rioja, reclamando medidas específicas para enfrentar el ajuste nacional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Industriales del Norte Grande alertan sobre cierres inminentes en La Rioja sin incentivos.
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Juan Carlos Serrano, presidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), expresó su preocupación por la situación crítica que enfrenta la industria textil en el país. En un contexto de caída del consumo y contracción de la actividad económica, se han presentado propuestas al Gobierno Nacional para mitigar el impacto del ajuste económico y detener el cierre de empresas en las economías regionales.

Las cámaras industriales del Norte Grande han solicitado medidas diferenciadas, argumentando que las condiciones de operación en provincias como La Rioja son distintas a las de centros más desarrollados como Córdoba y Buenos Aires. Serrano destacó que estas provincias tienen los índices más bajos de industrias en relación a su población, lo que agrava la situación económica local.

Entre las propuestas se incluye la posibilidad de utilizar el pago de contribuciones patronales como un crédito fiscal, una medida que podría incentivar el desarrollo industrial. Además, Serrano criticó la concentración de líneas de crédito en el centro del país, lo que afecta a la producción en el interior. En cuanto al comercio exterior, abogó por condiciones equitativas para competir, citando ejemplos de regulaciones en mercados como el de Estados Unidos y la Unión Europea.

Etiquetas: argentina industria textil gobierno nacional unlar norte grande crisis económica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6016 articles →

Artículos relacionados

Vecinos de La Rioja enfrentarán aumento en tarifas de gas tras reforma de subsidios

Arauco Solar I destaca con el tercer mejor factor de carga en Argentina

Aumento de jubilaciones y asignaciones: ¿cómo impacta a los beneficiarios?

Evaluación de recursos uraníferos en La Rioja: $160 millones en el Presupuesto 2027

Más de 9.000 clientes reordenan sus deudas en Banco Rioja desde agosto

Cierre de comercios en La Rioja: la crisis y nuevos hábitos de consumo afectan a empresarios

Empresas crediticias en La Rioja bajo la lupa: más de 40 denuncias por acoso

Aumento en la confianza del consumidor: ¿qué dato podría afectar el optimismo?

Desinflación en Argentina: un análisis de su breve impacto y desafíos futuros
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar