Industriales del Norte Grande alertan sobre cierres inminentes en La Rioja sin incentivos.

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Juan Carlos Serrano, presidente de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), expresó su preocupación por la situación crítica que enfrenta la industria textil en el país. En un contexto de caída del consumo y contracción de la actividad económica, se han presentado propuestas al Gobierno Nacional para mitigar el impacto del ajuste económico y detener el cierre de empresas en las economías regionales.

Las cámaras industriales del Norte Grande han solicitado medidas diferenciadas, argumentando que las condiciones de operación en provincias como La Rioja son distintas a las de centros más desarrollados como Córdoba y Buenos Aires. Serrano destacó que estas provincias tienen los índices más bajos de industrias en relación a su población, lo que agrava la situación económica local.

Entre las propuestas se incluye la posibilidad de utilizar el pago de contribuciones patronales como un crédito fiscal, una medida que podría incentivar el desarrollo industrial. Además, Serrano criticó la concentración de líneas de crédito en el centro del país, lo que afecta a la producción en el interior. En cuanto al comercio exterior, abogó por condiciones equitativas para competir, citando ejemplos de regulaciones en mercados como el de Estados Unidos y la Unión Europea.