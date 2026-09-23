Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Economía

Aumento de jubilaciones y asignaciones: ¿cómo impacta a los beneficiarios?

ANSES implementa desde octubre un aumento del 1,66% en jubilaciones y asignaciones familiares. El haber mínimo alcanzará $435.748,51, mientras que la AUH será de $156.588. Este ajuste busca mejorar la situación de sectores vulnerables.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
Aumento de jubilaciones y asignaciones: ¿cómo impacta a los beneficiarios?
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde octubre un ajuste en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, buscando mejorar los ingresos de sectores vulnerables. El incremento será del 1,66% y se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nuevo haber mínimo garantizado alcanzará $435.748,51, mientras que el máximo será de $2.932.174,85. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se establecerá en $348.598,81 y la Prestación Básica Universal (PBU) en $199.335,05. También se ajustarán las remuneraciones imponibles, con una base mínima de $146.759,98 y una máxima de $4.769.631,49.

Las asignaciones familiares también verán un aumento del 1,66%. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $156.588, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se fijará en $509.863. Para las zonas diferenciales, los montos asignados serán mayores, como en el caso de la AUH y embarazo, que alcanzará $203.565.

Etiquetas: argentina anses jubilaciones pensiones economía gobierno nacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5974 articles →

Artículos relacionados

Más de 9.000 clientes reordenan sus deudas en Banco Rioja desde agosto

Cierre de comercios en La Rioja: la crisis y nuevos hábitos de consumo afectan a empresarios

Empresas crediticias en La Rioja bajo la lupa: más de 40 denuncias por acoso

Aumento en la confianza del consumidor: ¿qué dato podría afectar el optimismo?

Desinflación en Argentina: un análisis de su breve impacto y desafíos futuros

Universidades en alerta: cambios en la AUH generan preocupación por el inicio de clases

Empresas deberán cumplir con nuevas regulaciones para acceder a fondos de despidos

El valor del dólar hoy: novedades sobre su cotización en el mercado argentino

Impacto económico en La Rioja: más de 200 mil empleos se han perdido bajo Milei
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar