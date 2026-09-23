Aumento de jubilaciones y asignaciones: ¿cómo impacta a los beneficiarios?

ANSES implementa desde octubre un aumento del 1,66% en jubilaciones y asignaciones familiares. El haber mínimo alcanzará $435.748,51, mientras que la AUH será de $156.588. Este ajuste busca mejorar la situación de sectores vulnerables.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde octubre un ajuste en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, buscando mejorar los ingresos de sectores vulnerables. El incremento será del 1,66% y se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nuevo haber mínimo garantizado alcanzará $435.748,51, mientras que el máximo será de $2.932.174,85. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se establecerá en $348.598,81 y la Prestación Básica Universal (PBU) en $199.335,05. También se ajustarán las remuneraciones imponibles, con una base mínima de $146.759,98 y una máxima de $4.769.631,49.

Las asignaciones familiares también verán un aumento del 1,66%. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $156.588, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se fijará en $509.863. Para las zonas diferenciales, los montos asignados serán mayores, como en el caso de la AUH y embarazo, que alcanzará $203.565.