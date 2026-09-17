Jueves, 17 de Septiembre 2026
Economía

Universidades en alerta: cambios en la AUH generan preocupación por el inicio de clases

El nuevo proyecto de Milei busca eliminar la actualización automática de la AUH y asignaciones familiares, mientras destina $7,3 billones a universidades, generando preocupación por el impacto en la educación.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
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El reciente proyecto enviado al Congreso por el Gobierno propone cambios significativos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las asignaciones familiares. La iniciativa sugiere eliminar la actualización automática de estos beneficios, lo que ha generado preocupación en diversos sectores.

Además, se asignan $7,3 billones para las universidades, un monto que dista mucho de lo solicitado por los rectores de las instituciones educativas. Este ajuste presupuestario ha desatado alertas sobre el posible impacto en las clases y la calidad de la educación superior.

La discusión en torno a estos cambios ya ha comenzado a escalar, con diferentes actores manifestando su postura. Se espera que el debate se intensifique en los próximos días, dada la relevancia de estos temas para la sociedad argentina.

Etiquetas: argentina gobierno nacional auh universidades política congreso
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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