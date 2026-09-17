Universidades en alerta: cambios en la AUH generan preocupación por el inicio de clases

El nuevo proyecto de Milei busca eliminar la actualización automática de la AUH y asignaciones familiares, mientras destina $7,3 billones a universidades, generando preocupación por el impacto en la educación.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El reciente proyecto enviado al Congreso por el Gobierno propone cambios significativos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las asignaciones familiares. La iniciativa sugiere eliminar la actualización automática de estos beneficios, lo que ha generado preocupación en diversos sectores.

Además, se asignan $7,3 billones para las universidades, un monto que dista mucho de lo solicitado por los rectores de las instituciones educativas. Este ajuste presupuestario ha desatado alertas sobre el posible impacto en las clases y la calidad de la educación superior.

La discusión en torno a estos cambios ya ha comenzado a escalar, con diferentes actores manifestando su postura. Se espera que el debate se intensifique en los próximos días, dada la relevancia de estos temas para la sociedad argentina.