Jueves, 17 de Septiembre 2026
Economía

El valor del dólar hoy: novedades sobre su cotización en el mercado argentino

El dólar sigue en constante movimiento, con variaciones significativas en su cotización. Mantente informado sobre los últimos cambios en las divisas y su impacto económico.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 3 h 1 min de lectura
El valor del dólar hoy: novedades sobre su cotización en el mercado argentino
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Este jueves 17 de septiembre, las cotizaciones del dólar y otras divisas son objeto de seguimiento constante. Este tipo de información es clave para los interesados en el mercado cambiario y las fluctuaciones económicas. Se recomienda a los usuarios estar atentos a las actualizaciones minuto a minuto para conocer los valores actuales.

Etiquetas: argentina economía dólar cotización finanzas mercado
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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