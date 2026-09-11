Quintela presiona al Banco Rioja para bajar tasas de interés y aliviar deudas

El gobernador Ricardo Quintela exige reducir las tasas de interés a un 29% como las del Banco Nación para facilitar la refinanciación de deudas. Esta medida busca aliviar la carga financiera de sectores productivos y familias, impactando directamente en la inversión y el empleo local.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela lideró gestiones para solicitar una reducción significativa en las tasas de interés locales, buscando que se alineen con el 29% implementado por el Banco Nación Argentina. Esta iniciativa tiene como finalidad la refinanciación de deudas, buscando aliviar la carga financiera que enfrentan hogares y sectores productivos ante la actual contracción económica.

Quintela enfatizó que la disminución de las tasas es crucial para generar un ambiente favorable para la inversión y el crecimiento económico. En su discurso, destacó que esta medida permitirá a los emprendedores y familias enfrentar mejor los desafíos económicos. La situación financiera ha generado inquietudes en diversos sectores, donde las altas tasas de interés obstaculizan el desarrollo y la estabilidad financiera.

La administración provincial espera apoyo de diferentes sectores, especialmente de empresarios en áreas como la olivicultura y la vitivinicultura, quienes han señalado que las tasas elevadas limitan su capacidad de inversión y expansión. En el marco de estas gestiones, Quintela también se reunió con representantes del Banco Nación para explorar posibles acciones que faciliten el acceso a financiamiento a tasas más accesibles.