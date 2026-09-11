Viernes, 11 de Septiembre 2026
Economía

Quintela presiona al Banco Rioja para bajar tasas de interés y aliviar deudas

El gobernador Ricardo Quintela exige reducir las tasas de interés a un 29% como las del Banco Nación para facilitar la refinanciación de deudas. Esta medida busca aliviar la carga financiera de sectores productivos y familias, impactando directamente en la inversión y el empleo local.

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El gobernador Ricardo Quintela lideró gestiones para solicitar una reducción significativa en las tasas de interés locales, buscando que se alineen con el 29% implementado por el Banco Nación Argentina. Esta iniciativa tiene como finalidad la refinanciación de deudas, buscando aliviar la carga financiera que enfrentan hogares y sectores productivos ante la actual contracción económica.

Quintela enfatizó que la disminución de las tasas es crucial para generar un ambiente favorable para la inversión y el crecimiento económico. En su discurso, destacó que esta medida permitirá a los emprendedores y familias enfrentar mejor los desafíos económicos. La situación financiera ha generado inquietudes en diversos sectores, donde las altas tasas de interés obstaculizan el desarrollo y la estabilidad financiera.

La administración provincial espera apoyo de diferentes sectores, especialmente de empresarios en áreas como la olivicultura y la vitivinicultura, quienes han señalado que las tasas elevadas limitan su capacidad de inversión y expansión. En el marco de estas gestiones, Quintela también se reunió con representantes del Banco Nación para explorar posibles acciones que faciliten el acceso a financiamiento a tasas más accesibles.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela tasas de interés economía gobierno provincial crédito
TL;DR

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