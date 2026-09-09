Caputo insta a los jóvenes a invertir sus ahorros en lugar de guardarlos en casa

El ministro de Economía, Caputo, instó a los jóvenes a persuadir a sus padres para que los dólares que mantienen fuera del sistema ingresen a la economía formal. Durante un encuentro con estudiantes, enfatizó la necesidad de cambiar una actitud que se basa en la desconfianza hacia el sistema financiero.
Caputo también abordó la situación económica, señalando que se prevé una reconversión desigual entre distintos sectores. Además, dejó entrever una importante definición respecto al contexto económico que se proyecta para el 2027.