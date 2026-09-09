Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Economía

Caputo insta a los jóvenes a invertir sus ahorros en lugar de guardarlos en casa

El ministro de Economía instó a los jóvenes a persuadir a sus padres para que los dólares "del colchón" ingresen al sistema formal, anticipando un cambio desigual entre sectores y claves para 2027.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 7 h 1 min de lectura
Caputo insta a los jóvenes a invertir sus ahorros en lugar de guardarlos en casa
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El ministro de Economía, Caputo, instó a los jóvenes a persuadir a sus padres para que los dólares que mantienen fuera del sistema ingresen a la economía formal. Durante un encuentro con estudiantes, enfatizó la necesidad de cambiar una actitud que se basa en la desconfianza hacia el sistema financiero.

Caputo también abordó la situación económica, señalando que se prevé una reconversión desigual entre distintos sectores. Además, dejó entrever una importante definición respecto al contexto económico que se proyecta para el 2027.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional dólares desconfianza jóvenes
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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