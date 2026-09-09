MasterChef Celebrity revela su lista de participantes: un elenco variado y sorprendente

La nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe se acerca y se han dado a conocer los últimos participantes que formarán parte del reality, sumando un total de 24 integrantes. La conducción estará a cargo de Wanda Nara, mientras que el jurado contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.
Entre los concursantes destacan figuras como L-Gante, Lizy Tagliani, Karina Mazzocco y Pablo Migliore. Este último es conocido por su trayectoria como exfutbolista y boxeador. También se suma Edith Hermida, actual conductora de Bendita, y Rocío Robles, periodista y actriz de ESPN.
Las grabaciones comenzarán una vez que finalice el actual ciclo de Gran Hermano Generación Dorada. La lista completa de participantes fue revelada el 8 de septiembre y se ha mantenido la misma cantidad que en la edición anterior de 2025.