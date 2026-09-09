Superman cambia de plataforma: Netflix se queda con el héroe en algunos países

La película "Superman" de James Gunn, que recaudó 618 millones de dólares, cambiará de HBO Max a Netflix en varios mercados, pero aún no hay confirmación para Argentina. ¿Llegará a Netflix localmente?

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La película de James Gunn, que marca el inicio del nuevo universo de DC, experimentará un cambio de plataforma en su distribución. Superman, protagonizada por David Corenswet, dejará HBO Max para llegar a Netflix en algunos mercados, aunque aún no hay confirmación para Argentina.

El filme estará disponible en Netflix en España a partir del 19 de septiembre, pero su llegada a otros territorios depende de acuerdos específicos. Actualmente, en algunos países sigue vinculado a HBO Max, por lo que no se considera un estreno mundial.

La película ha sido bien recibida, recaudando 618 millones de dólares y obteniendo un 83% de aprobación entre críticos en Rotten Tomatoes. Además, Corenswet debutó como el nuevo Hombre de Acero, lo que ha generado expectativa sobre el futuro de la franquicia, incluyendo la secuela Man of Tomorrow, planeada para julio de 2027.