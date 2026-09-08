Pautips se disculpa por su actitud en 'MasterChef Celebrity' y genera reacciones en redes

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El evento de Street Fighter en Lima contará con un homenaje de cosplayers previo a su estreno en cines. Este homenaje se espera que atraiga a muchos fanáticos de la franquicia.

En otras noticias, la Banda del Aventurero ha abierto un nuevo canal después de sufrir ataques que, según afirman, tumbaron sus plataformas digitales. Este movimiento busca recuperar su presencia en línea y conectar nuevamente con sus seguidores.

Por su parte, Naim Darrechi ha denunciado recibir amenazas de muerte tras un altercado con un comerciante en Cali, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.