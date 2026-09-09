El Trece: LAM se impone a Bendita mientras Es mi sueño pierde el liderazgo

El 8 de septiembre, "Gran Hermano Generación Dorada" lideró el rating con 9.1, seguido de "Popstars" con 8.6. Telefe se destacó con un promedio de 7.2, mientras que El Trece alcanzó 4.7. ¿Qué series están captando la atención del público argentino?

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El 8 de septiembre, el programa más visto de la televisión fue Gran Hermano Generación Dorada , con un rating de 9.1 en Telefe. Por su parte, Popstars estuvo muy cerca de igualar esta cifra, alcanzando un 8.6. En el canal El Trece, Telenoche lideró con 6.3, superando a Es mi sueño que tuvo un 6.0.

En América TV, LAM se posicionó como el programa más visto con 3.9, mientras que El Nueve destacó con Qué mañana! con un 2.5. En la TV Pública, los números fueron bajos, con los programas promediando 0.3 y 0.2 en su mejor momento.

Los promedios de rating del día muestran que Telefe lideró con un promedio de 7.2, seguido por El Trece con 4.7, América TV con 2.3, El Nueve con 1.7 y la TV Pública con 0.1.