Los 24 famosos que participarán en "MasterChef Celebrity" generan gran expectativa

La nueva temporada de MasterChef Celebrity contará con 24 participantes, entre ellos Diego Ramos, Alejandro Lerner y L-Gante, quienes enfrentarán al jurado liderado por Maru Botana. El regreso del programa promete sorpresas y un desafío culinario apasionante.

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El reality "MasterChef Celebrity" de Telefe ya cuenta con su lista definitiva de participantes, que incluye a 24 figuras del espectáculo, la música y el periodismo. La conducción estará a cargo de Wanda Nara, quien regresará para guiar a los concursantes en esta nueva edición.

Entre los participantes se encuentran Diego Ramos, quien busca ampliar su carrera en el mundo de la televisión, y el músico Alejandro Lerner, que se sumó al programa a pesar de su escasa experiencia culinaria. También participan la periodista Luciana Geuna y la conductora Paula Trápani, quienes aportarán su carisma al certamen.

El jurado estará compuesto por Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular. Maru reemplazará a Donato de Santis, quien decidió dejar su lugar tras la última edición. A ellos se les suman el cantante Hernán Coronel, conocido por su trabajo en Mala Fama, y el popular L-Gante, quien también aportará su estilo único al programa.

Finalmente, el cantante de cuarteto Luck Ra y la actriz Lizy Tagliani completan la lista de concursantes, generando expectativa sobre cómo se desarrollará esta nueva temporada llena de sorpresas y desafíos culinarios.