Reunión clave para mejorar derechos de trabajadores rurales en La Rioja

El Gobierno de La Rioja y UATRE se unen para defender los derechos laborales de trabajadores rurales ante un escenario económico nacional complicado. Se busca fortalecer la articulación y garantizar condiciones de bienestar.

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió con José Voytenco, secretario general de la UATRE, y representantes del gremio en la provincia. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Salón Ignacio de la ciudad Capital, se abordó la situación del sector rural y la importancia de la colaboración entre el Gobierno provincial y el sindicato para proteger los derechos laborales de los trabajadores.

Quintela destacó que el contexto económico nacional impacta directamente en el trabajo rural y reafirmó su compromiso de mantener un diálogo constante con la UATRE. En la reunión también participaron la senadora nacional Florencia López, el delegado de UATRE en La Rioja, Raúl Muga, y la secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, entre otros.

La articulación entre el Gobierno y el sindicato busca fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral y brindar apoyo a quienes trabajan en el sector rural. Quintela enfatizó la necesidad de construir un proyecto de país que garantice condiciones básicas de bienestar para todos los argentinos, destacando el rol fundamental de los trabajadores en este proceso.