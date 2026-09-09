Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Política

Quintela plantea compartir el territorio en disputa con San Juan y recurrir a la Justicia

El gobernador Ricardo Quintela criticó el modelo minero y reafirmó su reclamo territorial sobre áreas disputadas con San Juan. Propuso compartir el Valle de la Luna mientras espera la decisión judicial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a su desacuerdo con el gobierno de Javier Milei y expresó su deseo de derogar el RIGI. En una entrevista, abordó la interna del peronismo y la reciente disputa territorial con San Juan, destacando su propuesta de compartir el Valle de la Luna mientras se resuelve el conflicto judicial sobre los límites.

Quintela también analizó las razones detrás de la derrota del peronismo en las últimas elecciones, atribuyendo parte del resultado a una campaña que capitalizó el descontento ciudadano hacia la política tradicional. Mencionó que Milei, un outsider, logró atraer a votantes que no se inclinaron por otros partidos establecidos.

En su oficina, rodeado de historia y símbolos políticos, el gobernador reflexionó sobre su frustrada candidatura a presidente del PJ y su relación con Cristina Kirchner, en un mano a mano donde presentó mapas que ilustran las áreas en disputa. La conversación también tocó la percepción de los ciudadanos sobre el futuro político argentino.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela peronismo conflicto territorial san juan política
TL;DR

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