Nuevos actores en la mesa política del Gobierno: Quirno y Presti se suman al debate

La reunión de la Mesa Política del Gobierno se centró en la defensa de la soberanía sobre Malvinas, con 45 empresas bajo investigación por actividades hidrocarburíferas ilegales. La implementación de sanciones ya comenzó.

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El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en su política sobre las Islas Malvinas al incorporar a Pablo Quirno y Carlos Presti a la mesa política. Esta decisión busca avanzar en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y coordinar diversas acciones anunciadas por el presidente Javier Milei en su reciente discurso por cadena nacional.

La reunión, que tuvo lugar en la Casa Rosada, inició a las 13 horas y fue liderada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante el encuentro, se discutieron medidas concretas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas. Uno de los primeros pasos del Ejecutivo fue la publicación del Decreto 868/2026, que establece un régimen de sanciones para las compañías que realicen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin la autorización correspondiente.

La Cancillería se ha designado como autoridad de aplicación de esta normativa, que incluye mecanismos para investigar y sancionar a quienes incumplan. Hasta el momento, se han iniciado procedimientos sancionatorios contra 45 individuos y empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la región sin el permiso argentino adecuado.