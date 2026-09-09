Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Política

Reclamo al Congreso para anular acuerdo con Londres por las Malvinas

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, exige la derogación de la Ley 24.184, que favorece inversiones británicas, considerándola un error geopolítico. La medida busca reforzar la soberanía argentina sobre Malvinas.

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El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, ha instado al Congreso a derogar la Ley 24.184, que regula las inversiones británicas en Argentina, considerándola un error geopolítico. Según Dachary, mantener este acuerdo contradice el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, ya que cede jurisdicción al Reino Unido, país que él acusa de usurpar el territorio argentino.

En su mensaje en la red social X, el funcionario destacó que la derogación del tratado es fundamental para la política exterior argentina y enfatizó que el conflicto es con el Reino Unido y no con las islas. El convenio, establecido en 1990 y aprobado en 1992, garantiza un trato de ‘nación más favorecida’ a las inversiones británicas, lo cual, según Dachary, debe ser reconsiderado para alinearse con la Carta Magna argentina.

El artículo 3 de dicho acuerdo prohíbe a las partes otorgar un trato menos favorable a las inversiones de la otra parte en comparación con las propias o de terceros países. Además, asegura la libre transferencia de utilidades y protege ante expropiaciones sin compensación, estableciendo el arbitraje internacional como medio para resolver conflictos.

Etiquetas: argentina malvinas andrés dachary política exterior congreso tratados internacionales
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