Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Economía

Milei genera tensiones: empresas chinas en el centro del debate sobre licitaciones y comercio.

Milei excluye a empresas chinas de licitaciones clave, pero les otorga ventajas a través del RIGI y la apertura comercial. Las inversiones chinas siguen siendo significativas.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 1 h 1 min de lectura
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A pesar de las presiones crecientes de Estados Unidos, el intercambio comercial y las inversiones de China en Argentina continúan mostrando resistencia. Recientemente, el nuevo gobierno ha implementado medidas que buscan restringir la participación de empresas chinas en licitaciones clave, aunque a su vez se mantienen beneficios como el RIGI y la apertura comercial.

Estas decisiones reflejan un cambio en la política económica, donde se busca equilibrar las relaciones comerciales. Sin embargo, las cifras de inversión y financiamiento por parte de China siguen siendo significativas, lo que indica que, a pesar de las nuevas regulaciones, el vínculo económico entre ambos países no está en retroceso.

Etiquetas: argentina economía comercio internacional inversiones milei política
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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